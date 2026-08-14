Boca Juniors vs Recoleta por Copa Sudamericana: fecha, hora y canal para ver el partido de vuelta

Boca Juniors buscará cerrar el encuentro contra Recoleta de Paraguay este martes 18 de agosto, cuando visite el país guaraní con una imponente ventaja de 3-1 por lo que serán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para este encuentro, el elenco local buscará demostrar lo que hizo en la ida, cuando sorpresivamente se puso en ventaja. Sin embargo, malas decisiones hicieron que el elenco se quedara con nueve hombres en el terreno de juego.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Recoleta?

El encuentro está programado para realizarse este martes 18 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Recoleta?

Boca Jrs. contra Recoleta se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países.

México: 4.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Recoleta?

El partido se podrá seguir por la señal de ESPN. Además, tienes la opción de seguirlo vía streaming, por la emisión de Disney+.