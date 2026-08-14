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¿Será titular ante FC Cajamarca? Piero Quispe y el mensaje que ilusiona a los hinchas de la 'U': "Pronto"

El volante de Universitario, quien podría jugar ante FC Cajamarca, dejó una pista sobre su esperado debut en el Torneo Clausura 2026.

Eduardo Chirinos
Piero Quispe podría ser titular ante FC Cajamarca.
Piero Quispe podría ser titular ante FC Cajamarca. | Foto: Universitario
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Universitario de Deportes y FC Cajamarca se enfrentarán este domingo 16 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Los cremas vienen ultimando detalles para lo que será su visita al cuadro cajamarquino y una de las interrogantes que perdura en la mente del hincha es la posible titularidad de Piero Quispe en el estadio Héroes de San Ramón. En ese sentido, el propio volante dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas.

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¿Piero Quispe será titular en el Universitario vs FC Cajamarca?

A su salida de los entrenamientos en Campo Mar, el exjugador de Pumas y Sydney FC fue abordado por un grupo de hinchas, que le pidieron autógrafos, fotografías y saludos. El propio Quispe aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a toda la hinchada crema que mantiene vivas las expectativas sobre su posible titularidad.

Todo bien, saludos a todos, pronto nos vemos”, fue el mensaje de Quispe tras retirarse de la última práctica del conjunto estudiantil. Recordemos que Universitario y FC Cajamarca jugarán desde las 3.30 p. m., en uno de los duelos más importantes, donde ambos equipos luchan por objetivos distintos.

Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Cabe precisar que los cremas llegan a este compromiso tras repartir puntos en su último duelo ante Sporting Cristal, donde ambos equipos empataron 1-1 con goles de Gianluca Lapadula (72’) y Yoshimar Yotún de penal (82’). Por su parte, FC Cajamarca viene de dar la sorpresa al conseguir un valioso triunfo por 4-2 frente a FBC Melgar en su visita al Estadio Monumental de la UNSA.

Universitario de Deportes, FC Cajamarca, Torneo Clausura 2026, Liga 1 2026

Universitario vs FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

Universitario y FC Cajamarca afrontan realidades completamente distintas. Mientras los dirigidos por Héctor Cúper luchan por ganar el Torneo Clausura y concretar el ansiado tetracampeonato nacional, mientras que los cajamarquinos se encuentran seriamente comprometidos con el descenso. Por tal motivo, este partido es de vital importancia para las aspiraciones de ambas escuadras.

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