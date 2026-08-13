DT de Universitario tomó determinante decisión con Piero Quispe para partido ante FC Cajamarca

Universitario de Deportes continúa con sus preparativos para enfrentar a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Los cremas necesitan volver al triunfo para seguir en su pelea por el título. Sin embargo, los hinchas esperan que Piero Quispe tenga minutos con el plantel y se conoció que el DT Héctor Cúper decidió tomar una inesperada medida con el volante.

DT de Universitario tomó determinante decisión con Piero Quispe

El 'Príncipe Inca' es uno de los flamantes fichajes de Universitario para el segundo campeonato del año y será el encargado de volverle la creatividad necesaria al equipo en busca de nuevos triunfos. Precisamente, ante el mal rendimiento del plantel, la intriga está en conocer si tendrá minutos ante FC Cajamarca.

El periodista Enrique Vega reveló que el DT Héctor Cúper ha decidido que Piero Quispe sea considerado en la lista de convocados para este partido en altura. Del mismo modo, señaló que el volante está en óptimas condiciones para sumar minutos.

Piero Quispe saldrá en lista de convocados ante FC Cajamarca.

“Piero Quispe viajará con el plantel de Universitario de Deportes para enfrentar a FC Cajamarca. El volante se encuentra en buenas condiciones y está apto para sumar minutos”, señaló el citado comunicador.

No obstante, el periodista deportivo resaltó que aún no está confirmado que sea titular para este compromiso, aunque aún quedan algunos entrenamientos para que el comando técnico tome una decisión final.

“Todavía no está definido (si estará en el once titular). Aún quedan entrenamientos para que Héctor Cúper evalúe sus mejores opciones y tome una decisión final”, complementó.

Los números de Piero Quispe con Universitario

Piero Quispe debutó en el primer equipo de Universitario durante la temporada 2021 y pronto dejó ver su calidad para organizar el juego, además de su atrevimiento para superar a los rivales. Con la 'U' disputó 84 encuentros en todas las competiciones, en los que marcó 10 goles y registró siete asistencias.