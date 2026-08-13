Exfigura de Atlético Nacional elogió a Sporting Cristal tras firmar contrato: "Equipo grande"

Sporting Cristal quiere dar un verdadero golpe de autoridad conquistando el Torneo Clausura 2026. Los rimenses saben que tienen pocas opciones de salir campeones a final de temporada, pero buscan pelear el título hasta el final, por lo que concretaron la llegada de varios refuerzos. Precisamente, un exjugador de Atlético Nacional fue presentado y a su llegada no dudó en elogiar a los celestes.

Exfigura de Atlético Nacional elogió a Sporting Cristal tras firmar contrato

Uno de los refuerzos estelares de Sporting Cristal para el segundo campeonato de la Liga 1 es Agustín Álvarez Wallace, quien llegó al club para cubrir la zona de pivote en el equipo y tapar el vacío que dejó Gustavo Cazonatti. El jugador uruguayo ya fue presentado oficialmente y, en conferencia de prensa, no dudó en elogiar a la institución.

El volante se mostró sumamente contento por su llegada al club y desató la ilusión de los hinchas al destacar la grandeza de los rimenses en el Perú y a nivel internacional. Asimismo, recalcó que en su llegada quedó sorprendido por la atención que ponen en cada detalle.

Todos conocemos a Cristal a nivel país e internacional. Es un equipo muy grande. Recién llegado no lo conocía por dentro y la verdad que es un club que está en cada detalle y esos detalles lo hacen aún más grande al equipo, señaló el futbolista.

Del mismo modo, Agustín Álvarez resaltó sus virtudes en el campo, las mismas que buscará aprovechar para salir campeón con los rimenses: "Me caracterizo por ser un jugador ordenado, creativo también, pero cuando hay que meter la ‘pata’ fuerte, la meto. Llegué recién, me estoy adaptando a la ciudad y de a pocos me iré acomodando", mencionó.

¿Hasta cuándo firmó contrato Agustín Álvarez con Sporting Cristal?

El volante uruguayo firmó un vínculo con Sporting Cristal hasta finales de la presente temporada. Cabe señalar que su llegada se dio mediante una cesión con opción de compra.