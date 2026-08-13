Filtran convocatoria de Mano Menezes con inesperado jugador que milita en Portugal: "Novedad"

La Selección Peruana ya tiene la agenda preparada para lo que serán los siguientes partidos amistosos contra Estados Unidos, México y Canadá, por lo que los hinchas de la Bicolor se emocionan por conocer a qué jugadores llamará Mano Menezes para los encuentros programados. Bajo este contexto, se conoció que el entrenador brasileño tiene pensado llamar a un inesperado jugador que milita en la liga portuguesa.

Filtran convocatoria de Mano Menezes con inesperado jugador que milita en Portugal

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, se estaría pensando convocar a Víctor Guzmán, quien sería la novedad en esta lista para alguno de los amistosos que tendrá Perú.

"Me dijeron que Víctor Guzmán iba a ser una novedad en la lista de la selección peruana" , explicó Peralta durante la emisión del programa L1 Max.

Esta información ha sido tomada de buena manera por los hinchas, sobre todo por los de Alianza Lima, que esperan que el actual jugador del Sporting Club B de Portugal tiene minutos con el primer equipo de la blanquirroja.

Víctor Guzmán podría ser convocado para la selección peruana

Trayectoria de Víctor Guzmán

Alianza Lima Sub-20

Alianza Lima II

Alianza Lima

Sporting B

¿Cuándo juega Perú?

La Selección Peruana se medirá ante Estados Unidos en su próximo amistoso internacional, programado para el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Inter&Co Stadium de Orlando, Estados Unidos.