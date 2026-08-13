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¿Jorge Gutiérrez es baja en Universitario? El detalle que puede dejarlo fuera del próximo partido
Universitario y su hinchada se llevó una enorme sorpresa respecto a Jorge Abdiel Gutiérrez, ya que puede ser baja en la Liga 1 2026.
Uno de los flamantes fichajes de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura ha sido Jorge Abdiel Gutiérrez, futbolista panameño que viene de jugar el Mundial 2026 de Norteamérica. Sin embargo, recientemente confirmaron que el jugador puede perderse un partido vital de la Liga 1 por un contundente motivo. A continuación, te brindamos todos los detalles.
Como sabemos, la llegada del lateral internacional ha causado mucha expectativa entre los aficionados debido a que hace poco estuvo marcando a figuras de talla global como Jude Bellingham y Harry Kane. No obstante, si no se cumple cierto requisito, su estreno con camiseta merengue deberá esperar, por lo menos, hasta la próxima jornada del campeonato incaico.
Según el conocido periodista Gustavo Peralta, en sus redes sociales, el transfer de Jorge Abdiel Gutiérrez ya llegó a Universitario, pero todavía falta el carnet de cancha, sin el cual no podrá enfrentarse a FC Cajamarca en condición de visitante por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. "Tras eso, la decisión es de Héctor Cúper", agregó el comunicador.
Jorge Gutiérrez es nuevo jugador de Universitario de Deportes.
Por ello, la 'U' necesita el carnet para que el panameño pueda jugar este fin de semana por la Liga 1, luego de ello, ya será cuestión del director técnico decidir si utilizarlo o no en el trascendental compromiso. Vale precisar que el defensor llegó únicamente a préstamo hasta el mes de diciembre y con opción a compra, procedente de Deportivo La Guaira de Venezuela.
Trayectoria de Jorge Abdiel Gutiérrez
- Tauro FC
- UD Melilla
- Deportivo La Guaira
- Universitario de Deportes
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