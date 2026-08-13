Fue el deseo de Universitario y remeció el mercado firmando por rival de Liga 1: "Bienvenido"

Cerró el mercado de pases para el Torneo Clausura 2026 y se registraron movimientos hasta el último día. Uno de los más llamativos fue protagonizado por un defensa que estuvo en el radar de Universitario de Deportes, pero no concretó su llegada. Ahora, su carrera dio un gran giro tras confirmarse su llegada a un club de la Liga 1.

Fue el deseo de Universitario y remeció el mercado firmando por rival de Liga 1

Uno de los jugadores más destacados en el plano local fue Paolo Fuentes, defensa de 30 años que ha paseado su fútbol por grandes equipos del fútbol peruano, donde se recuerda especialmente su paso por Cienciano. No obstante, recientemente se confirmó su llegada a Comerciantes Unidos para el segundo semestre del año.

Las ‘Águilas Cutervinas’ anunciaron su llegada mediante sus canales oficiales, donde destacaron sus características físicas que buscará aportar en la zaga defensiva. Del mismo modo, le desearon los mejores éxitos en esta nueva etapa de su carrera.

Paolo Fuentes fue anunciado como fichaje de Comerciantes Unidos

“¡Experiencia y jerarquía para el nido! Bienvenido Paolo Fuentes. El defensor llega a Comerciantes Unidos para aportar fortaleza, liderazgo y experiencia en la última línea. Un zaguero de presencia física y juego aéreo que llega dispuesto a defender cada balón y dejarlo todo por estos colores. ¡Bienvenido al nido, Paolo! A defender juntos este escudo”, publicó el club en sus redes sociales.

El zaguero nacional es una de las grandes novedades en este mercado de pases del Torneo Clausura, pues tan solo hace un mes había sido anunciado como fichaje de Inter de San Carlos de Costa Rica.

Paolo Fuentes pudo firmar con Universitario

Paolo Fuentes estuvo muy cerca de incorporarse a Universitario para el mercado de pases de la temporada 2023. No obstante, el zaguero recibió una suspensión de 16 meses por parte de la Conmebol luego de detectarse el consumo de una sustancia prohibida en competiciones internacionales.

Debido a que su situación legal no había quedado resuelta, el conjunto crema se vio obligado a considerar otras opciones para completar su plantel y terminó por descartar su contratación.