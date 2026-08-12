Aviso importante: los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían recibir en breve guantes diseñados para emitir descargas eléctricas, con la única finalidad de someter a individuos agresivos. Esta cuestionada medida busca garantizar la obediencia y mejorar la seguridad en situaciones de confrontación. ¿Qué deben tomar en cuenta los inmigrantes? ¿Vulnera sus derechos?

Agentes ICE estarán equipados con guantes capaces de administrar dolorosas descargas eléctricas

CNN, AP News y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la última decisión que tomó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las autoridades confirmaron que el ICE tiene la intención de invertir hasta US$20 millones en la adquisición de miles de dispositivos conocidos como GLOVE, que son dispositivos conductivos de distracción y desescalada. Esta compra está programada para completarse antes de marzo de 2027.

Agentes ICE estarán equipados con guantes capaces de administrar dolorosas descargas eléctricas.

Según los informes, los GLOVE, que significan Generated Low Output Voltage Emitter (emisor de voltaje de salida bajo generado), son producidos por Compliant Technologies LLC, una empresa ubicada en Lexington, Kentucky. En años recientes, estos dispositivos han sido implementados en diversas cárceles y cuerpos policiales.

Bajo este contexto, el DHS señaló que se encuentra elaborando una respuesta a una consulta realizada por Associated Press, aunque no ofreció comentarios inmediatos. Por su parte, Jeff Niklaus, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies, expresó en un correo electrónico que no podían hacer declaraciones sobre este tema. El aviso también mencionó que la convocatoria para un contrato sin licitación podría ser publicada en estos días.

Defensores de los derechos civiles no respaldan drástica medida

Por su parte, los defensores de los derechos civiles han manifestado públicamente su preocupación ante el nuevo plan, señalando que los agentes del ICE ya enfrentan críticas por el uso excesivo de la fuerza, con escasa supervisión y rendición de cuentas, en el marco de la política de mano dura contra la inmigración implementada por el presidente Trump.

Asimismo, Compliant Technologies informó que los dispositivos funcionan como guantes de patrulla convencionales hasta que los agentes activan un interruptor que los convierte en eléctricos. Estos guantes deben aplicarse de forma directa sobre la piel de la persona, generando un estímulo doloroso que, según la empresa, facilita la obediencia inmediata a la autoridad.

¿Qué más se debe conocer sobre estos guantes que tendrán los agentes ICE?

El manual de usuario establece que no se deben aplicar más de dos guantes a una persona simultáneamente y que, en muchas situaciones, su uso no debe exceder los 15 segundos. En caso de que se presente un incidente que ponga en riesgo al agente o al público, se recomienda utilizar los guantes según sea necesario hasta lograr el control y la cooperación, o bien, recurrir a un nivel de fuerza superior.

Además, se especifica que los guantes deben tener contacto directo con la piel, ya que su efectividad se ve comprometida si se utilizan sobre la ropa o el cabello. En su página web, la compañía resalta que estos guantes están diseñados para complementar las herramientas ya existentes en las fuerzas del orden. No deben ser utilizados como una forma de castigo ni en personas consideradas de alto riesgo, como mujeres embarazadas, adultos mayores, niños pequeños o individuos con discapacidades severas.