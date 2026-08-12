- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- PSG vs Aston Villa
- Real Madrid vs La Coruña
- Palmeiras vs Cerro
- Perú vs Italia
- Fichajes vóley
ALERTA MÁXIMA para clientes y empleados de un Walmart en Jasper: EVACÚAN de emergencia tras un INCENDIO en la sección de calzado
El Walmart de Jasper fue evacuado tras un incendio registrado el martes por la noche, que las autoridades sospechan habría sido provocado de manera deliberada.
Un incendio registrado en un Walmart de Jasper, Estados Unidos, obligó a evacuar de emergencia a clientes y trabajadores durante la noche del martes. Aunque las llamas fueron controladas rápidamente, los bomberos determinaron que el fuego habría sido provocado de manera intencional, por lo que se inició una investigación.
Sospechan que el incendio en el Walmart de Jasper habría sido intencional.
PUEDES VER: CUIDADO con lo que compraste en Walmart: RETIRAN de urgencia este APERITIVO CLÁSICO por riesgo de salmonela
Incendio en Walmart de Jasper provoca evacuación de clientes y empleados
El siniestro ocurrió poco después de las 8 p. m. en el establecimiento ubicado en la cuadra 800 de West Gibson Street. Las llamas se originaron en la sección de calzado, situada en la parte posterior y norte de la tienda.
Al activarse la alarma, los empleados evacuaron de inmediato el establecimiento. Cuando los bomberos llegaron, el personal ya había logrado controlar el fuego. Sin embargo, los equipos de emergencia inspeccionaron el local antes de permitir el reingreso de las personas.
De acuerdo con KFDM Channel 6, fuente principal de esta información, las autoridades determinaron que el incendio habría sido provocado de manera intencional, por lo que el caso es investigado como un posible incendio provocado.
¿Qué se sabe del incendio ocurrido en Walmart?
No se reportaron heridos durante el incidente. El jefe de bomberos de Jasper, Brandon Duckworth, encabeza las investigaciones para determinar quién habría iniciado el fuego y en qué circunstancias se produjo.
Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas y solicitaron la colaboración de quienes hayan observado movimientos extraños o tengan información relacionada con el incidente ocurrido en el Walmart de Jasper. La tienda permaneció cerrada mientras los bomberos completaban la inspección y confirmaban que el lugar era seguro para clientes y empleados.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00