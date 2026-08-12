ALERTA MÁXIMA para clientes y empleados de un Walmart en Jasper: EVACÚAN de emergencia tras un INCENDIO en la sección de calzado

Un incendio registrado en un Walmart de Jasper, Estados Unidos, obligó a evacuar de emergencia a clientes y trabajadores durante la noche del martes. Aunque las llamas fueron controladas rápidamente, los bomberos determinaron que el fuego habría sido provocado de manera intencional, por lo que se inició una investigación.

Sospechan que el incendio en el Walmart de Jasper habría sido intencional.

Incendio en Walmart de Jasper provoca evacuación de clientes y empleados

El siniestro ocurrió poco después de las 8 p. m. en el establecimiento ubicado en la cuadra 800 de West Gibson Street. Las llamas se originaron en la sección de calzado, situada en la parte posterior y norte de la tienda.

Al activarse la alarma, los empleados evacuaron de inmediato el establecimiento. Cuando los bomberos llegaron, el personal ya había logrado controlar el fuego. Sin embargo, los equipos de emergencia inspeccionaron el local antes de permitir el reingreso de las personas.

De acuerdo con KFDM Channel 6, fuente principal de esta información, las autoridades determinaron que el incendio habría sido provocado de manera intencional, por lo que el caso es investigado como un posible incendio provocado.

¿Qué se sabe del incendio ocurrido en Walmart?

No se reportaron heridos durante el incidente. El jefe de bomberos de Jasper, Brandon Duckworth, encabeza las investigaciones para determinar quién habría iniciado el fuego y en qué circunstancias se produjo.

Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas y solicitaron la colaboración de quienes hayan observado movimientos extraños o tengan información relacionada con el incidente ocurrido en el Walmart de Jasper. La tienda permaneció cerrada mientras los bomberos completaban la inspección y confirmaban que el lugar era seguro para clientes y empleados.