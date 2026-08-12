Palmeiras recibirá a Cerro Porteño HOY, miércoles 12 de agosto, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El partido entre brasileños y paraguayos dará inicio desde las 5.00 p. m. (hora peruana), en el imponente Estadio Nubank Parque. La transmisión del partido va por la señal EN VIVO de ESPN y Disney Plus.

¿Cuándo juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentarán este miércoles 12 de agosto, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

El encuentro está programado para seguirse desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países para que no te pierdas este gran encuentro.

Argentina: 7.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?

Para seguir el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño, lo podrás hacer por la señal de ESPN, mientras que vía streaming lo podrás hacer por Disney+.

Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: canales para otros países

Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: Paramount+, CazéTV

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter

Palmeiras vs Cerro Porteño: principales cuotas

Betsson: Palmeiras gana (1.29), empata (4.60), Cerro Porteño gana (11.50).

Betano.pe: Palmeiras gana (1.33), empata (5.40), Cerro Porteño gana (11.75).

bet365: Palmeiras gana (1.30), empata (5.50), Cerro Porteño gana (9.00).

1xBet: Palmeiras gana (1.32), empata (5.08), Cerro Porteño gana (11.50).

Caliente.pe: Palmeiras gana (1.33), empata (5.40), Cerro Porteño gana (9.70).

Stake.latam: Palmeiras gana (1.32), empata (4.90), Cerro Porteño gana (11.25).

DoradoBet: Palmeiras gana (1.33), empata (5.00), Cerro Porteño gana (10.00).

Palmeiras vs Cerro Porteño: historial de enfrentamientos

Cabe señalar que estos elencos se han enfrentado en 18 ocasiones previas, con Palmeiras mostrando cierto dominio al ganar diez de esos encuentros (5 empates y 3 derrotas), aunque esas tres caídas fueron jugando como local.