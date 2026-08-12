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Palmeiras vs Cerro Porteño EN VIVO por Copa Libertadores: horario, canal y pronósticos del partido
Palmeiras se enfrentará a Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 HOY en el Estadio Nubank Parque. Conoce los horarios y dónde ver el partido.
Palmeiras recibirá a Cerro Porteño HOY, miércoles 12 de agosto, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El partido entre brasileños y paraguayos dará inicio desde las 5.00 p. m. (hora peruana), en el imponente Estadio Nubank Parque. La transmisión del partido va por la señal EN VIVO de ESPN y Disney Plus.
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¿Cuándo juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentarán este miércoles 12 de agosto, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
¿A qué hora juega Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
El encuentro está programado para seguirse desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países para que no te pierdas este gran encuentro.
- Argentina: 7.00 p. m.
- Bolivia: 6.00 p. m.
- Brasil: 7.00 p. m.
- Chile: 6.00 p. m.
- Colombia: 5.00 p. m.
- Ecuador: 5.00 p. m.
- Paraguay: 6.00 p. m.
- Perú: 5.00 p. m.
- Uruguay: 7.00 p. m.
- Venezuela: 6.00 p. m.
¿Dónde ver el partido entre Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores?
Para seguir el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño, lo podrás hacer por la señal de ESPN, mientras que vía streaming lo podrás hacer por Disney+.
Palmeiras vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: canales para otros países
- Argentina: Fox Sports 2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Paramount+, CazéTV
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, Inter
Palmeiras vs Cerro Porteño: principales cuotas
- Betsson: Palmeiras gana (1.29), empata (4.60), Cerro Porteño gana (11.50).
- Betano.pe: Palmeiras gana (1.33), empata (5.40), Cerro Porteño gana (11.75).
- bet365: Palmeiras gana (1.30), empata (5.50), Cerro Porteño gana (9.00).
- 1xBet: Palmeiras gana (1.32), empata (5.08), Cerro Porteño gana (11.50).
- Caliente.pe: Palmeiras gana (1.33), empata (5.40), Cerro Porteño gana (9.70).
- Stake.latam: Palmeiras gana (1.32), empata (4.90), Cerro Porteño gana (11.25).
- DoradoBet: Palmeiras gana (1.33), empata (5.00), Cerro Porteño gana (10.00).
Palmeiras vs Cerro Porteño: historial de enfrentamientos
Cabe señalar que estos elencos se han enfrentado en 18 ocasiones previas, con Palmeiras mostrando cierto dominio al ganar diez de esos encuentros (5 empates y 3 derrotas), aunque esas tres caídas fueron jugando como local.
¡Vamos al Circo!
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