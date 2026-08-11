¿A qué hora juega Real Madrid vs Deportivo La Coruña y dónde ver partido amistoso?

Real Madrid y el Deportivo La Coruña se enfrentan en partido amistoso de pretemporada. Este encuentro se jugará en el estadio Abanca-Riazor. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este prometedor cotejo que servirá para ver en acción a las principales figuras del elenco merengue.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Deportivo La Coruña?

El duelo entre Real Madrid y Deportivo se juega el miércoles 12 de agosto en el estadio Abanca-Riazor, recinto ubicado en la ciudad de La Coruña, en la Comunidad Autónoma de Galicia, España.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Deportivo La Coruña?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Deportivo La Coruña?

El partido será transmitido por DSports y su plataforma de streaming DGO en Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela. Asimismo, en España puedes verlo por La 1 TVE y RTVE Play, además de DAZN.

Real Madrid vs Deportivo La Coruña: previa del partido

El Real Madrid continuará este mes de agosto con su preparación de cara al inicio del curso cuando dispute un nuevo encuentro amistoso ante el Deportivo La Coruña. El conjunto merengue afrontará este tradicional choque de pretemporada con el objetivo de afinar los últimos detalles tácticos, dar ritmo de juego a sus principales figuras y llegar en las mejores condiciones futbolísticas al arranque del calendario oficial.

Para la escuadra madridista, este compromiso representa una oportunidad clave para consolidar las variantes del primer equipo tras sus exigentes ensayos internacionales. El comando técnico buscará evaluar el rendimiento colectivo e individual de sus dirigidos, priorizando la intensidad física en la presión y la efectividad ofensiva ante un histórico del fútbol español que buscará dar la sorpresa.

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Por su parte, el Deportivo La Coruña saldrá al campo con la motivación de medirse frente a uno de los clubes más poderosos del mundo. La plantilla blanquiazul intentará sostener un orden riguroso en todas sus líneas y competir de igual a igual, convirtiendo este duelo en una prueba de fuego de alta exigencia antes de encarar sus próximos retos de la temporada.