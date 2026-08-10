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Marc Cucurella feliz tras su primer entrenamiento con Real Madrid: "El más grande de Europa"
El lateral español Marc Cucurella habló tras su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid y destacó la grandeza del club.
Marc Cucurella ya se encuentra en Real Madrid. El lateral español se puso a disposición del comando técnico encabezado por José Mourinho y ya realizó su primer entrenamiento, en el marco de la pretemporada que viene realizando Casa Blanca con miras al inicio de LaLiga temporada 2026-2027. El campeón del mundo con España dio sus primeras declaraciones y expresó su emoción por llegar al equipo más copero del mundo.
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¿Qué dijo Marc Cucurella tras su llegada a Real Madrid?
En entrevista para la prensa del club, el exjugador del Chelsea agradeció el cálido recibimiento que tuvo, luego de unas merecidas vacaciones tras su participación en el Mundial 2026. Cucurella destacó la grandeza del club y el orgullo que siente de vestir sus colores para esta temporada.
"Muy contento, llevo mucho tiempo esperando, se ha hecho largo pero ya estoy aquí. Hoy he entrenado con mis compañeros, he conocido a toda la gente y con ganas de que sea un gran año. No mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor.", manifestó Cucurella.
Marc Cucurella recibió curioso regalo de bienvenida
En otro momento, el futbolista de 28 años fue sorprendido en plena práctica con el cuadro madridista al recibir un peculiar regalo de bienvenida por parte del personal: "Te damos la bienvenida y tenemos algo para ti, para que te sientas como en casa.", señaló una trabajadora del club, quien le entregó a Cucurella un llavero con forma de la copa del Mundo, en referencia al título obtenido con España en la última edición de la máxima fiesta del fútbol.
¿Cuándo debutará Marc Cucurella con Real Madrid?
De no presentarse ningún inconveniente, se tiene previsto que el campeón del Mundo con la Furia Roja debute con el Real Madrid el próximo sábado 22 de agosto, cuando el equipo merengue visite al Espanyol por la segunda fecha de LaLiga española 2026-2027.
Trayectoria de Marc Cucurella
- RCD Espanyol (Inferiores)
- FC Barcelona
- SD Eibar
- Getafe CF
- Brighton & Hove Albion
- Chelsea FC
- Real Madrid
¡Vamos al Circo!
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