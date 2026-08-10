0

Bayern Múnich impacta con mensaje sobre Felipe Chávez tras destacar en pretemporada: "Muy..."

¿Se queda? Felipe Chávez ha logrado un buen desempeño en la pretemporada del Bayern Múnich y el club alemán sorprendió al opinar del futbolista peruano.

Angel Curo
Bayern Múnich impacta con mensaje sobre Felipe Chávez tras destacar en pretemporada
Bayern Múnich impacta con mensaje sobre Felipe Chávez tras destacar en pretemporada | Composición: Líbero
COMPARTIR

Felipe Chávez es el único jugador peruano que se encuentra compitiendo en una de las mejores ligas del mundo. El volante nacional se encuentra haciendo pretemporada con el primer equipo del Bayern Múnich, donde ha dejado una gran impresión. En medio de ello, el cuadro bávaro se pronunció en medio del momento del seleccionado peruano.

Canal confirmado para ver partido de PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa

Bayern Múnich impacta con mensaje sobre Felipe Chávez

El joven talento ha sumado una gran cantidad de minutos en los últimos partidos del Bayern Múnich. Y es que en los tres partidos que ha jugado ha logrado consolidarse como una de las figuras con tres goles y dos asistencias.

Estos números han llevado a que los hinchas se pregunten si logrará entrar en los planes del DT Vincent Kompany para disputar la Bundesliga. En medio de ello, la cuenta en español del Bayern Múnich sorprendió con una publicación rindiéndose en elogios ante el gran momento de Felipe Chávez.

Felipe Chávez, Bayern Múnich

Bayern Múnich muestra ilusión con el gran momento de Felipe Chávez

¡Estamos muy emocionados por ver al Pippo Chavez esta temporada, fue el mensaje que dejó el cuadro alemán en sus redes sociales. Una publicación que generó gran expectativa en los hinchas.

Por el momento, el futuro de Felipe Chávez es incierto, ya que el cuadro alemán posee en sus filas a jugadores de talla mundial para la posición del popular ‘Pippo’. Cabe recordar que en el último semestre estuvo a préstamo en el FC Colonia, donde tampoco pudo conseguir regularidad.

Valor de mercado de Felipe Chávez

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez ha logrado mostrar una gran mejora desde su etapa en las divisiones menores. Por ello, el volante está cotizado en 4 millones de euros, una cifra que apunta a seguir escalando y que lo coloca como uno de los peruanos más valiosos en la actualidad.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Salomón Rondón tuvo fuerte cruce con hincha de River Plate

  2. PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa: fecha, día, hora y canal confirmado

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano