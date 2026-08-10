Bayern Múnich impacta con mensaje sobre Felipe Chávez tras destacar en pretemporada: "Muy..."

Felipe Chávez es el único jugador peruano que se encuentra compitiendo en una de las mejores ligas del mundo. El volante nacional se encuentra haciendo pretemporada con el primer equipo del Bayern Múnich, donde ha dejado una gran impresión. En medio de ello, el cuadro bávaro se pronunció en medio del momento del seleccionado peruano.

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Bayern Múnich impacta con mensaje sobre Felipe Chávez

El joven talento ha sumado una gran cantidad de minutos en los últimos partidos del Bayern Múnich. Y es que en los tres partidos que ha jugado ha logrado consolidarse como una de las figuras con tres goles y dos asistencias.

Estos números han llevado a que los hinchas se pregunten si logrará entrar en los planes del DT Vincent Kompany para disputar la Bundesliga. En medio de ello, la cuenta en español del Bayern Múnich sorprendió con una publicación rindiéndose en elogios ante el gran momento de Felipe Chávez.

Bayern Múnich muestra ilusión con el gran momento de Felipe Chávez

“¡Estamos muy emocionados por ver al Pippo Chavez esta temporada”, fue el mensaje que dejó el cuadro alemán en sus redes sociales. Una publicación que generó gran expectativa en los hinchas.

Por el momento, el futuro de Felipe Chávez es incierto, ya que el cuadro alemán posee en sus filas a jugadores de talla mundial para la posición del popular ‘Pippo’. Cabe recordar que en el último semestre estuvo a préstamo en el FC Colonia, donde tampoco pudo conseguir regularidad.

Valor de mercado de Felipe Chávez

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez ha logrado mostrar una gran mejora desde su etapa en las divisiones menores. Por ello, el volante está cotizado en 4 millones de euros, una cifra que apunta a seguir escalando y que lo coloca como uno de los peruanos más valiosos en la actualidad.