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Wilder Cartagena reveló si habló con Mano Menezes para su regreso a la selección peruana

Wilder Cartagena, jugador de Orlando City, confesó si conversó con Mano Menezes, técnico de la selección peruana, para un posible regreso a la 'Bicolor'.

Luis Blancas
Wilder Cartagena confesó si conversó con Mano Menezes para su regreso a la selección peruana
Wilder Cartagena confesó si conversó con Mano Menezes para su regreso a la selección peruana | Foto: seleccion peruana
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La selección peruana dirigida por Mano Menezes tiene todo hecho para disputar sus próximos amistosos internacionales ante México, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Es por eso que previo a ello, varios jugadores tienen el deseo de ser convocados y uno que reveló sobre la posibilidad de volver a ser llamado fue Wilder Cartagena.

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Wilder Cartagena confesó si conversó con Mano Menezes para su regreso a la selección peruana

Cartagena volvió a referirse a sus posibilidades de regresar a la selección peruana y reveló que sí tuvo contacto con Menezes hace algunos meses. El mediocampista de Orlando City explicó que, desde aquella conversación, no volvió a comunicarse con el entrenador de la ‘Bicolor’, aunque aseguró que sabe que vienen siguiendo su evolución en la MLS.

“Tuve un pequeño contacto hace un par de meses, pero bueno, no he tenido mucho contacto con ellos ahora último, pero sé que están siguiéndome. Sé que por ahí están viendo mi evolución, así que como te digo, hay que seguir sumando minutos, hay que seguir trabajando fuerte para poder tener la chance de volver a la selección peruana, porque la verdad es un gran reto que me he puesto”, concluyó.

El volante peruano atraviesa un momento que considera importante para acercarse nuevamente al combinado nacional. Cartagena destacó que tener continuidad con Orlando City es fundamental para sus aspiraciones y aseguró que está completamente enfocado en seguir trabajando para recibir una nueva convocatoria.

“Estoy muy feliz, la verdad que la selección aquí es muy motivante para mí. Estoy trabajando mucho para estar en la selección. Creo que conforme vaya sumando minutos, por ahí me puedo acercar un poco. Voy a trabajar duro, creo que es la única forma de estar en la selección, jugando, así que me estoy preparando para eso”, declaró en Area Sports Network.

Wilder Cartagena tiene claro que recuperar un lugar en la ‘Bicolor’ dependerá principalmente de su rendimiento y continuidad. Por ello, el mediocampista busca aprovechar cada oportunidad con Orlando City para demostrar que puede volver a ser considerado por Mano Menezes en los próximos partidos de la selección peruana.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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