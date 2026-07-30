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Perú vs México: fecha, hora y canal confirmado del partido amistoso internacional
Conoce la fecha, hora y canal confirmado para presenciar el partido entre la selección peruana ante la mexicana en amistoso internacional por fecha FIFA de setiembre.
La selección de Perú se enfrentará a México en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de septiembre, como parte de la preparación de ambas selecciones de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030, en las que aspirarán con ansias a lograr la clasificación.
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¿Cuándo juegan Perú vs México por amistoso internacional?
El amistoso internacional entre Perú ante México está programado para disputarse el 29 de septiembre por fecha FIFA de ese mes.
¿A qué hora jugarán la selección peruana vs. la mexicana por fecha FIFA?
El partido entre la selección peruana y la mexicana aún no cuenta con un horario confirmado, por lo que todavía no es posible precisar los horarios en distintos países.
La selección mexicana confirmó día y estado del partido amistoso contra Perú
¿Dónde ver Perú vs México por partido amistoso internacional?
La transmisión del encuentro amistoso internacional entre Perú y México, correspondiente a la fecha FIFA, estará a cargo de América Multimedia, por lo que podrá seguirse por televisión y también en streaming a través de América tvGO.
¿Dónde se jugará el duelo entre la selección peruana vs. la mexicana?
El encuentro entre la selección peruana y la mexicana se jugará en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Este recinto tiene una capacidad aproximada para 25 mil aficionados.
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