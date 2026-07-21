Selección peruana alista amistosos internacionales ante Japón y Australia: fechas y sedes definidas

La selección peruana ha vuelto a tomar relevancia tras el fin del Mundial 2026. El equipo liderado por Mano Menezes ya piensa en la ardua labor para la clasificación a la siguiente edición de la Copa del Mundo, en el que se confirmó que se jugará con 64 equipos. Ante este panorama, se ha podido conocer que la Bicolor alista dos cotejos con escuadras que vienen de disputar el reciente magno certamen de la FIFA.

Selección peruana enfrentará a Japón y Australia

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol', todo apunta a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) concrete los amistosos internacionales ante Japón y Australia. Un gran reto para la Bicolor que quiere encontrar un mejor nivel de cara a las próximas Eliminatorias.

Se estima que estos choques se lleven a cabo en la fecha FIFA del mes de noviembre del 2026, y que cada uno de los partidos tenga como sede el país de Japón. Los horarios estarán por confirmarse, al igual que los detalles para anunciarlo de manera formal en las redes sociales.

"Perú enfrentará a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia en septiembre u octubre. Sin embargo en noviembre hay dos partidos más y esos van a ser ante Japón y Australia. ¿Dónde falta definirse? La sede, parece que todo indica que se va a jugar en Japón. La idea es esa. Está bastante avanzado.", informó el mencionado periodista.

La selección peruana tendrá amistosos internacionales para el cierre del 2026.

De esta manera, queda prácticamente la agenda completa para la selección peruana para lo que resta del año 2026, en el que tendrá seis partidos amistosos para que Mano Menezes haga las conclusiones respectivas con miras a los siguientes compromisos oficiales de la Bicolor.

Próximos partidos de la selección peruana

OCTUBRE

Perú vs Estados Unidos

Perú vs México

Perú vs Canadá

Perú vs Colombia

NOVIEMBRE