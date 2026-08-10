Gianluca Lapadula va por todo: goles, Clausura, ‘Tetra’ y volver a la Selección Peruana

Gianluca Lapadula tiene objetivos claros con Universitario. El delantero italiano-peruano quiere convertirse en uno de los principales goleadores del equipo crema y ser protagonista en la lucha por el Torneo Clausura 2026.

El atacante busca aprovechar cada oportunidad para demostrar su capacidad de definición, movilidad y experiencia internacional. Lapadula sabe que sus goles serán determinantes para que la 'U' pueda mantenerse firme en la pelea por el campeonato.

El gran objetivo colectivo del 'Bambino' es conquistar el Clausura y contribuir a que Universitario consiga el tetracampeonato. En su primera temporada con la camiseta crema, el delantero quiere dejar su huella y convertirse en una pieza importante del equipo.

A nivel personal, 'Lapa' también tiene una meta muy importante: recuperar su lugar en la Selección Peruana. El atacante sabe que un buen rendimiento con Universitario puede abrirle nuevamente las puertas de la 'Bicolor'.

Por ello, Lapadula afronta esta etapa con mucha motivación. Goles, títulos y un regreso a la selección forman parte de los objetivos del delantero, quien espera responder a la confianza de Universitario y ser protagonista en la recta final de la temporada.