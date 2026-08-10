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Alianza Lima recibe fenomenal noticia que le da una importante ventaja ante UTC: "Debut..."

Alianza Lima se llevó una enorme sorpresa debido a que tendrá una inesperada ventaja ante UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima recibe fenomenal noticia que le da ventaja ante UTC.
Alianza Lima recibe fenomenal noticia que le da ventaja ante UTC. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima llega tras dejar escapar puntos al empatar 1-1 con Sport Boys en el Estadio Nacional, motivo por el cual está obligado a imponerse este fin de semana ante UTC si desea seguir en la cima del Torneo Clausura. Cabe recordar que los íntimos recibirán al conjunto cajamarquino en el Estadio Alejandro Villanueva y, en ese contexto, obtuvieron una noticia favorable que les otorga cierta ventaja dentro del campo. A continuación, los detalles.

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El equipo de Matute necesita conquistar el segundo torneo de la temporada para proclamarse campeón de la Liga 1 2026 sin pasar por los playoffs, de modo que debe recuperarse cuanto antes del empate frente a los rosados. En ese escenario, los seguidores celebraron al enterarse de una información que complica seriamente el desempeño del popular 'Gavilán del Norte'.

De acuerdo con información brindada por el periodista Marcello Merizalde, UTC no podrá contar con sus principales figuras durante el partido contra Alianza Lima en La Victoria, por lo que deberá mandar al terreno de juego a su tercer portero. Esto afecta gravemente el nivel de los cajamarquinos, ya que para un encuentro tan importante puede ser crucial la experiencia de los guardametas.

"UTC enfrentará a Alianza Lima este sábado con Ricardo Bettocchi, tercer arquero del plantel tras la expulsión de Nacho Barrios y la lesión de Ángelo Campos. Será su debut en primera división", indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales. Con esta noticia, los delanteros del cuadro íntimo, como Paolo Guerrero, Eryc Castillo o Federico Girotti contarán con mayor probabilidad de marcar goles jugando en casa. Los hinchas no aceptarán otro resultado negativo.

Ricardo Bettocchi

Ricardo Bettocchi en UTC.

Trayectoria de Ricardo Bettocchi

Estos han sido todos sus clubes:

  • Melgar
  • ADT
  • Academia Cantolao
  • Universidad Técnica de Cajamarca
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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