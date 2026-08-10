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Mateo Antoni dio fuerte calificativo para Sport Boys tras empate con Alianza Lima: "Un rival..."

Tras el partido, el defensor se pronunció sobre el empate que consiguieron los blanquiazules ante los rosados por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Mateo Antoni dio fuerte calificativo para Sport Boys tras empate con Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes
Mateo Antoni dio fuerte calificativo para Sport Boys tras empate con Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes
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Alianza Lima no pudo sacar los tres puntos ante Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso, que se realizó en el Estadio Nacional, terminó 1-1 por la fecha 4 del certamen. Bajo este contexto, el desarrollo del encuentro tuvo diferentes análisis, como el de Mateo Antoni, quien habló sobre el compromiso.

El defensor charrúa no dudó en calificar a Boys como un rival duro, pues no dejó al elenco blanquiazul generar las ocasiones de gol que les hubiera gustado. Además, resaltó que en esta campaña, los dirigidos por Pablo Guede vienen trabajando más el tema ofensivo.

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Mateo Antoni se pronunció tras empate de Alianza ante Boys

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"Es un rival duro que no te deja crear las ocasiones que creamos normalmente. Es un buen punto. Este semestre estamos más enfocados en lo ofensivo. Resguardamos un poco atrás, pero hemos hecho más goles de los que hicimos a inicio de año y también hemos recibido", declaró el jugador en conversación con los medios.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima, tras su partido contra Boys, deberá enfrentarse a UTC este sábado 15 de agosto a las 7.30 p. m., por la fecha cinco del Torneo Clausura de la Liga 1.

Tabla de posiciones para la fecha 5 del Torneo Clausura

Así se encuentra la tabla de posiciones previo a la fecha 5, donde Alianza se encuentra en el segundo lugar tras su empate contra Boys.

PosiciónEquiposPJDFPuntos
1Deportivo Garcilaso4+39
2Alianza Lima4+38
3Sport Huancayo4+37
4Sporting Cristal4+27
5FBC Melgar4+17
6Sport Boys4+27
7Los Chankas407
8Universitario407
9Cusco FC4+36
10Alianza Atlético4-26
11Comerciantes Unidos415
12Juan Pablo II405
13FC Cajamarca4-14
14Atlético Grau4-14
15CD Moquegua303
16Cienciano4-33
17UTC4-52
18ADT Tarma4-41
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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