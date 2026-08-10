Mateo Antoni dio fuerte calificativo para Sport Boys tras empate con Alianza Lima: "Un rival..."

Alianza Lima no pudo sacar los tres puntos ante Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso, que se realizó en el Estadio Nacional, terminó 1-1 por la fecha 4 del certamen. Bajo este contexto, el desarrollo del encuentro tuvo diferentes análisis, como el de Mateo Antoni, quien habló sobre el compromiso.

El defensor charrúa no dudó en calificar a Boys como un rival duro, pues no dejó al elenco blanquiazul generar las ocasiones de gol que les hubiera gustado. Además, resaltó que en esta campaña, los dirigidos por Pablo Guede vienen trabajando más el tema ofensivo.

Mateo Antoni se pronunció tras empate de Alianza ante Boys

"Es un rival duro que no te deja crear las ocasiones que creamos normalmente. Es un buen punto. Este semestre estamos más enfocados en lo ofensivo. Resguardamos un poco atrás, pero hemos hecho más goles de los que hicimos a inicio de año y también hemos recibido", declaró el jugador en conversación con los medios.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima, tras su partido contra Boys, deberá enfrentarse a UTC este sábado 15 de agosto a las 7.30 p. m., por la fecha cinco del Torneo Clausura de la Liga 1.

Tabla de posiciones para la fecha 5 del Torneo Clausura

Así se encuentra la tabla de posiciones previo a la fecha 5, donde Alianza se encuentra en el segundo lugar tras su empate contra Boys.