TRAGEDIA en Costco: un ATAQUE DE CELOS termina con la vida de un empleado a manos de su compañero

Una tragedia sacudió a Costco en Estados Unidos luego de que un empleado fuera acusado de embestir con su automóvil la motocicleta de un compañero de trabajo, quien murió como consecuencia del impacto. El hecho ocurrió el 31 de julio en Issaquah, Washington, y las autoridades investigan el caso como un presunto ataque motivado por los celos. La información fue reportada inicialmente por PEOPLE, a partir de documentos judiciales y reportes de las autoridades.

Empleado de Costco, de 22 años, presuntamente embistió y mató a un compañero en un ataque de celos por una compañera de trabajo

De acuerdo con PEOPLE, Tyler Sorensen, de 22 años, fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Jonathon Langdon, de 20 años. El incidente ocurrió alrededor de las 9 p. m., después de que ambos salieran del estacionamiento de un Costco en Issaquah, Washington.

Según los documentos judiciales citados por el medio, Sorensen habría visto a Langdon abrazando a una compañera de trabajo por la que presuntamente sentía interés. Tras ese encuentro, habría esperado unos 10 minutos, hasta que Langdon abandonó el estacionamiento a bordo de su motocicleta.

Las autoridades sostienen que Sorensen siguió a Langdon a bordo de su sedán y cambió de carril repentinamente para impactar contra la motocicleta. Como consecuencia de la colisión, Langdon salió despedido y terminó golpeando violentamente un poste metálico. El joven murió en el lugar, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia.

El Departamento de Policía de Issaquah indicó que las cámaras de vigilancia registraron el momento del impacto y que el motociclista perdió el control tras la colisión. Según PEOPLE, Langdon llevaba puesto el casco cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, la investigación apunta a que el hecho no habría sido accidental, ya que Sorensen habría reconocido ante los detectives que golpeó deliberadamente la motocicleta, aunque aseguró que su intención era únicamente asustar a Langdon.

PEOPLE recoge una de las declaraciones que el acusado habría hecho ante los investigadores: "Fue estúpido, pero lo hice a propósito". Sorensen también habría afirmado que la mujer era su expareja. Sin embargo, ella declaró ante la Policía de Issaquah que nunca mantuvieron una relación sentimental y aseguró que, en varias ocasiones, le había advertido que estaba "cruzando límites".

¿Qué pasó después del choque?

Tras el impacto, el presunto responsable habría abandonado el lugar y se habría dirigido a su vivienda. Según información citada por PEOPLE, durante el trayecto incluso se detuvo para revisar los daños de su automóvil. Poco después, fue detenido por exceso de velocidad, aunque el agente que lo interceptó aparentemente desconocía que se había producido un atropello mortal.

La investigación señala que Sorensen habría enviado mensajes a sus amigos después de ver a Langdon y a su compañera abrazándose. Según los fiscales, poco antes del accidente fatal, estuvo a punto de atropellarlos en el estacionamiento de Costco y, posteriormente, habría esperado para seguir a Langdon cuando este salió del lugar en su motocicleta. Aproximadamente una hora después, Sorensen regresó al lugar del accidente con su padre, quien, tras enterarse de lo ocurrido, presuntamente lo llevó de vuelta para que se entregara a las autoridades.

Durante su comparecencia ante el tribunal, el jueves 6 de agosto, Sorensen se declaró inocente del cargo de asesinato en segundo grado. El juez fijó una fianza de 2 millones de dólares y ordenó que permaneciera detenido en la cárcel del condado de King. Además, le prohibió comunicarse con la familia de Langdon, la compañera de trabajo involucrada en el caso y los testigos del accidente. Su próxima audiencia está programada para el 27 de agosto.