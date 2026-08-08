El viernes 7 de agosto de 2026, el estado de Nueva Jersey confirmó el inicio de una investigación sobre derechos civiles vinculada al centro de detención de inmigrantes más grande de la región, Delaney Hall. Esta información fue brindada por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, que busca evaluar las condiciones y prácticas en este establecimiento. AQUÍ más detalles.

Este estado de EE. UU. anunció una investigación sobre este centro de detención de ICE

Este estado de EE. UU. anunció una investigación sobre este centro de detención de ICE.

Recientemente, la División de Derechos Civiles de Nueva Jersey ha emitido citaciones para investigar presuntas violaciones de derechos civiles en el centro de detención de inmigrantes de propiedad privada, Delaney Hall, tras la muerte de Edwin López-Cornejo, un hombre salvadoreño que sufrió una emergencia médica mientras estaba bajo custodia de ICE.

Este centro, ubicado en Newark, ha sido objeto de cuestionamientos desde su reapertura durante la administración de Donald Trump. GEO Group, una de las principales empresas de detención en el país americano, gestiona el lugar mediante un contrato de mil millones de dólares por un periodo de 15 años, con capacidad para mil detenidos.

Según los informes, exdetenidos han denunciado condiciones inadecuadas, como alimentos de mala calidad y escaso acceso a atención médica. No obstante, la administración Trump y GEO Group han rechazado estas acusaciones.

Por su parte, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, enfatizó la responsabilidad del estado de proteger los derechos civiles de todos los individuos, incluidos aquellos detenidos por entidades privadas. Davenport instó a los afectados a compartir sus experiencias para poder tomar acciones que aseguren el respeto a sus derechos.

Recordemos que, en mayo del 2026, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en las inmediaciones del centro, lo que llevó a la gobernadora Mikie Sherrill a desplegar a la policía estatal. Asimismo, el alcalde de Newark fue arrestado durante un incidente relacionado, aunque los cargos en su contra fueron posteriormente retirados.

¿Qué más se sabe sobre el centro de detención, Delaney Hall?

Delaney Hall es un centro privado de detención de inmigrantes gestionado por The GEO Group en Newark, Nueva Jersey. Actualmente, atraviesa una crisis marcada por múltiples denuncias de abusos. La situación se agrava con huelgas de hambre y la reciente muerte de tres internos, lo que ha llevado a la fiscalía estatal a abrir una investigación sobre las condiciones del lugar.

Este centro, que tiene una capacidad para más de 1.000 personas, ha sido objeto de controversias debido a los fallecimientos reportados, que incluyen incidentes ocurridos en diciembre de 2025 y a finales de julio y agosto de 2026. La combinación de estos factores ha generado un creciente clamor por la revisión de las prácticas y condiciones de detención en este establecimiento.