En los próximos meses, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contarán con cámaras corporales, una medida que ha sorprendido y que da tras los recientes tiroteos mortales en los que han estado involucrados. La iniciativa de la agencia estadounidense busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones de los agentes. ¿Qué deben conocer los inmigrantes?

Atención, inmigrantes: agentes de ICE usarán cámaras corporales, ¿qué se sabe de la nueva política?

Agentes de ICE usarán cámaras corporales, ¿qué se sabe de la nueva política?

KOMO NEWS informó recientemente sobre esta última decisión. Según lo expuesto, el uso de cámaras corporales por parte de los agentes del ICE se implementará en un contexto de creciente presión por mayor transparencia en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump.

Se espera que los dispositivos sean entregados a finales de septiembre, tras una inversión de casi 31 millones de dólares realizada en julio. La norma también establece que, al menos un miembro de cada equipo de arresto tendrá que portar una cámara, lo que busca ofrecer una visión más clara de las interacciones entre los agentes y el público.

Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, enfatizó la importancia de que el pueblo estadounidense pueda observar lo que los agentes ven y oyen, argumentando que las grabaciones tienden a exonerar a los oficiales en más ocasiones de las que evidencian mala conducta. No obstante, la política del ICE establece que la divulgación de videos de incidentes, tales como tiroteos, se realizará solo si se considera que beneficia a la agencia.

Por su parte, el profesor Christopher Schneider, de la Universidad de Brandon, se refirió a la práctica de divulgación selectiva de grabaciones, que, aunque común en algunas fuerzas del orden, no siempre está tan claramente estipulada en las políticas. Schneider, coautor de un libro sobre el tema, señaló que estas cámaras pueden ser utilizadas para presentar a las fuerzas del orden de manera favorable ante la opinión pública.

¿Qué más se sabe sobre esta nueva política?

La divulgación de información relacionada a las grabaciones de cámaras corporales podría realizarse en un plazo de 72 horas, siempre que se decida hacerlo de manera expedita. Sin embargo, el director del ICE tiene la facultad de retener el video si encuentra circunstancias específicas y convincentes.

Esta nueva política no detalla cuáles son estas circunstancias particulares y apremiantes. Asimismo, al momento de hacer públicas las grabaciones, se requiere que se eliminen los datos que puedan identificar a los agentes involucrados, con el fin de salvaguardar su privacidad. A nivel nacional, las políticas sobre la divulgación de estas grabaciones presentan una notable diversidad en su aplicación.