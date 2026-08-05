ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE intensifica operativos en aeropuertos y arresta a NUMEROSOS EXTRANJEROS en un solo día

Los operativos migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos se han intensificado en las últimas semanas, generando preocupación entre las comunidades inmigrantes. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevan a cabo decenas de detenciones diarias, incluso de personas con trámites migratorios pendientes. Ante esta situación, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes recomiendan tomar precauciones antes de realizar viajes dentro del país.

De acuerdo con información de la Agencia EFE, basada en reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados por NBC, las autoridades migratorias han registrado entre 20 y 40 arrestos diarios en terminales aéreas, una cifra que representa un aumento frente al promedio de 10 detenciones al día reportado en mayo de 2025.

ICE intensifica operativos en aeropuertos y arresta hasta 40 inmigrantes en un solo día

La Administración del presidente Donald Trump intensificó las acciones contra la inmigración irregular en distintos puntos del país, incluidos los aeropuertos. Según los reportes difundidos, agentes vestidos de civil realizaron arrestos de personas con visados vencidos en áreas como los mostradores de facturación y las puertas de embarque.

Las operaciones se concentraron en al menos 15 aeropuertos de Estados Unidos e involucraron a ciudadanos de más de una docena de países. Entre los afectados se encuentran inmigrantes con procesos migratorios pendientes, familiares de ciudadanos estadounidenses y trabajadores vinculados al sector tecnológico.

Según la Agencia EFE, "las detenciones diarias en los aeropuertos oscilan entre 20 y 40", un incremento que coincide con una mayor colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar posibles infracciones migratorias durante los controles aeroportuarios.

Los casos generaron preocupación entre inmigrantes legales e indocumentados, ya que algunas de las detenciones involucraron a personas con solicitudes migratorias activas, como peticiones de asilo o trámites para obtener la residencia permanente.

Advierten a inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo antes de viajar en EE. UU.

Ante el aumento de estos operativos, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) emitió una alerta de viaje en la que recomendó a las personas con solicitudes pendientes de residencia permanente o asilo consultar con abogados antes de realizar desplazamientos dentro de Estados Unidos.

"En las últimas semanas, CHIRLA ha recibido informes de miembros de la comunidad que indican un aumento en las detenciones relacionadas con la inmigración en aeropuertos de EE. UU. durante vuelos nacionales", señaló Yunuen Trujillo, directora de servicios legales de la organización, según declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

CHIRLA confirmó casos de arrestos en aeropuertos como el Internacional de Los Ángeles y el Internacional de San Francisco, mientras que también se han reportado situaciones similares en estados como Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia.

Uno de los casos recientes que llamó la atención fue el de Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana de 28 años y excapitana de un equipo universitario de fútbol en Miami. La joven fue detenida en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, mientras se dirigía a Carolina del Norte para asistir, junto a sus amigos, a la final del Mundial de Fútbol.

Según relató su familia, Rodríguez Caglianone tenía una solicitud de asilo vigente tras la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a los ciudadanos venezolanos.