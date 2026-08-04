¡Muy a su estilo! Jean Deza rompió su silencio tras protagonizar pelea callejera: "Estaba enchuquizado"

Jean Deza se pronunció por primera vez tras verse involucrado en un incidente en la vía pública que rápidamente se hizo viral en redes sociales y distintos medios. El exfutbolista de Alianza Lima y del Montpellier de Francia asumió su responsabilidad, reconociendo que su reacción durante el altercado no fue la más adecuada.

Asimismo, el jugador explicó los motivos de su comportamiento y manifestó su incomodidad por la amplia difusión de imágenes y videos que, según señaló, afectan su imagen pública.

Jean Deza se pronunció tras pelea callejera. Foto: Desvelados

"Como te digo, no tuve que reaccionar de esa manera, hay que ser realista, pero me agarró en un momento, creo que estaba enchuquizado, como se dice. Y bueno, pasó lo que tuvo que pasar y nada, ya qué pedirle disculpas, ya sé lo que he cometido, lo que he hecho, pero como te digo, estas cosas son las que más se hacen virales", declaró el conocido como el 'Ratón', en conversación con el programa 'Desvelados'.

Jean Deza habló sobre las constantes polémicas que lo mantienen en el centro de la atención pública. El futbolista admitió que ha cometido errores a lo largo de su carrera, aunque aseguró que no le da importancia a las críticas ni a las opiniones de los demás.

“He hecho más cosas mal que bien, pero eso lo sé yo. Pero a la gente le importa más lo malo que lo bueno. Yo después siento la opinión de casi la mayoría, lo escucho y lo respeto, pero no estoy pendiente de lo que opinen o lo que me escriban o lo que me digan. Yo siempre lo he dicho, yo vivo a mi manera”, declaró Deza.

El incidente protagonizado por Jean Deza ocurrió en el distrito de San Miguel y no en el Callao, aunque las primeras imágenes fueron difundidas por el medio local Prensa Chalaca. De acuerdo con la información publicada, el altercado se originó de manera inesperada cuando un grupo de personas se acercó para saludar al futbolista, quien respondió con insultos, generando la polémica.