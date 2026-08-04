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¿Quiénes son los máximos goleadores extranjeros históricos de la Primera División del fútbol peruano?

La Primera División Peruana ha sido escenario de grandes figuras extranjeras que dejaron su marca en la historia del fútbol local, mientras que otras están creando la suya.

Antonio Vidal
Quiénes son los máximos goleadores extranjeros históricos de la Primera División del fútbol peruano. Foto: composición Líbero
Quiénes son los máximos goleadores extranjeros históricos de la Primera División del fútbol peruano. Foto: composición Líbero
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A lo largo del tiempo, la Primera División Peruana ha contado con numerosos jugadores que han dejado su huella en el torneo local. La Liga 1, como actualmente la conocemos, es sin duda una de las competiciones donde muchos jugadores extranjeros han podido brillar y ser determinantes en equipos como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otros.

Fue tanto el aporte que realizaron estos exjugadores y los futbolistas que aún se mantienen en actividad que muchos se han ganado un gran cariño en el Perú, mientras que otros siguen escribiendo su historia en nuestro certamen. En este sentido, en esta nota conocerás los máximos goleadores extranjeros de la liga peruana.

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Máximos goleadores extranjeros de la Primera División del fútbol peruano

'Checho' Ibarra es el máximo goleador de la liga peruana

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  • Sergio Ibarra (Argentina) – 274 goles (14 clubes / 1993-2014): Uno de los jugadores más queridos en nuestro país, recordado por su paso por Universitario, Melgar, Sport Boys, entre otros.
  • Bernardo Cuesta (Argentina) – 177 goles (1 club / 2012-2016, 2018-2019, 2021-presente): El delantero que sigue siendo una de las piezas fundamentales actualmente de Melgar.
  • Luis Bonnet (Argentina) – 144 goles (2 clubes / 1996-1997, 2000-2007): Un histórico jugador argentino que llegó a Sporting Cristal en 1996.
  • Julinho (Brasil) – 138 goles (2 clubes / 1991-2003): El recordado brasileño que se ganó el cariño de los rimenses siendo uno de los referentes del equipo en la actualidad.
  • Luis Tejada (Panamá) – 137 goles (5 clubes / 2010-2012, 2014-2019): Recordado jugador que tuvo su paso por Universitario donde se ganó el cariño de la hinchada.
  • Yorleys Mena (Colombia) – 87 goles (3 clubes / 2020-2026): Recordado jugador que tuvo su paso por clubes como César Vallejo, Alianza Universidad y Sport Huancayo.
  • Miguel Ximénez (Uruguay) – 85 goles (3 clubes / 2008, 2010-2015): El 'Chino' Ximénez jugador que llegó al país en 2008 con Cristal y tuvo su paso por Universitario.
  • Emanuel Herrera (Argentina) – 84 goles (3 clubes / 2017-2020, 2023): Jugador argentino, recordado por su paso por Sporting Cristal y Universitario.
  • Eduardo Esidio (Brasil) – 84 goles (3 clubes / 1997-2002): Futbolista que vistió las camisetas de la ‘U’ y Alianza.
  • Donald Millán (Colombia) – 79 goles (6 clubes / 2014-2024): El futbolista tuvo su paso por diversos equipos peruanos, uno de ellos fue Universitario
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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