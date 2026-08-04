¿Quiénes son los máximos goleadores extranjeros históricos de la Primera División del fútbol peruano?

A lo largo del tiempo, la Primera División Peruana ha contado con numerosos jugadores que han dejado su huella en el torneo local. La Liga 1, como actualmente la conocemos, es sin duda una de las competiciones donde muchos jugadores extranjeros han podido brillar y ser determinantes en equipos como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otros.

Fue tanto el aporte que realizaron estos exjugadores y los futbolistas que aún se mantienen en actividad que muchos se han ganado un gran cariño en el Perú, mientras que otros siguen escribiendo su historia en nuestro certamen. En este sentido, en esta nota conocerás los máximos goleadores extranjeros de la liga peruana.

Máximos goleadores extranjeros de la Primera División del fútbol peruano

'Checho' Ibarra es el máximo goleador de la liga peruana