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Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio rotundo calificativo a Pablo Guede y Alianza Lima: "Es un..."
El técnico de Sport Boys, Carlos Desio, no se guardó nada y dedicó firmes palabras al referirse a Pablo Guede y el nivel de Alianza Lima previo al partido por el Torneo Clausura.
Uno de los partidos más emocionantes de la fecha 4 del Torneo Clausura será el que protagonicen las escuadras de Alianza Lima y Sport Boys. Este nuevo episodio de los clásicos Lima-Callao promete un sinfín de emociones y enfrentará a dos de las mejores defensas del campeonato. Previo a este duelo, el DT Carlos Desio sorprendió al opinar sobre Pablo Guede y la escuadra blanquiazul.
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Carlos Desio, DT de Sport Boys, opinó de Pablo Guede y Alianza Lima
El técnico de la 'Misilera' atendió a los medios de comunicación a las afueras del centro de entrenamiento del club, donde fue consultado por los elogios que recientemente recibió de Pablo Guede, quien destacó el trabajo realizado para potenciar el rendimiento futbolístico de Sport Boys.
Lejos de restarle importancia, el entrenador agradeció las palabras del estratega de Alianza Lima y no escatimó elogios hacia su colega. Reconoció su amplia trayectoria, lo calificó como uno de los técnicos más importantes de la región y destacó la personalidad con la que asumió el reto de dirigir al cuadro blanquiazul, respondiendo a la exigencia de conquistar el Torneo Apertura.
Video: Eduardo Guerra/X
"Agradecer a Pablo Guede por sus palabras, obviamente también considero que es un gran entrenador. Tiene una trayectoria muy importante, salió campeón en un club que necesitaba salir campeón, eso es palabras de elogio. Agarró un fierro caliente y lo transformó en un equipo con mucho potencial y en un equipo a temer", señaló.
Del mismo modo, Desio remarcó que los blanquiazules son un equipo con gran potencial y un rival al que hay que tomar con cuidado ante el gran rendimiento que ha mostrado.
Carlos Desio explicó la fórmula para vencer a Alianza Lima
Por otro lado, el técnico de Sport Boys remarcó que sus dirigidos deberán trabajar la mentalidad para pelear de igual a igual ante Alianza Lima. "Nosotros necesitamos en no pensar en eso y pensar que es un rival más al que nosotros tenemos que jugar mejor que él, siendo superiores en casi todas las cosas y sobre todo en los duelos", apuntó el estratega.
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