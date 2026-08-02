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Martín Távara y su contundente postura sobre Hernán Barcos en Sporting Cristal: "Es un jugador..."

El mediocampista rimense se refirió a la presencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal.

Gary Huaman
Martín Távara se refirió a la presencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal.
Martín Távara se refirió a la presencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal. | Foto: composición Líbero
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Sporting Cristal dejó atrás la eliminación de la Copa Sudamericana y derrotó por 2-0 a Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Clausura con goles de Hernán Barcos y Santiago Gonzáles. Al final del encuentro, Martín Távara habló con la prensa y se refirió a la presencia del 'Pirata'.

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

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Por ahí, lo que venimos hablando siempre, nos falta empujarla, pero gracias a Dios ahí, empezando el segundo, pudimos anotar y ya está más tranquilo manejar partidos. Y se vino el segundo, que es lo que tratamos de hacer nosotros en nuestro juego, lo que nos pide el profe y la verdad que se está dando”, empezó declarando el mediocampista.

Cuando fue consultado sobre Hernán Barcos, Martín Távara señaló que el 'Pirata' es un jugador bastante importante y que deben adaptarse a su forma de juego.

Sí, es un jugador con mucha trayectoria, importantísimo, así que nosotros tenemos que también adaptarnos a él. Importante que marque porque para nosotros nos da confianza también atrás para jugar mucho más tranquilo”, añadió.

Finalmente, enfatizó que tienen la obligación de conseguir el título del Clausura para poder pelear por los playoffs de la Liga 1.

Sí, la obligación siempre está desde el día uno cuando llegas a Sporting Cristal, así que estamos en deuda como lo venimos diciendo, con la hinchada, más que todo, por cómo terminamos la apertura y después vamos a ganar todo lo que sea en casa”, finalizó Távara.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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