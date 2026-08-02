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Michael Hoyos enciende la previa del Universitario vs Cristal por el Clausura: "En su cancha..."

Tras la victoria ante Juan Pablo II, el delantero de Sporting Cristal habló sobre el próximo partido ante los cremas por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Eduardo Chirinos
Michael Hoyos habló sobre el duelo ante Universitario de Deportes.
Michael Hoyos habló sobre el duelo ante Universitario de Deportes. | Foto: Composición Líbero
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Sporting Cristal logró una importante victoria por 2-0 ante Juan Pablo II College por la fecha 3 del Torneo Clausura. Los rimenses se recuperaron de la derrota ante Melgar en la fecha pasada y ya piensan en su próximo compromiso ante Universitario de Deportes. En ese sentido, el delantero Michael Hoyos fue uno de los primeros en dejar las celebraciones de lado para referirse al duelo ante los cremas.

Hernán Barcos anotó en la victoria de Sporting Cristal sobre Juan Pablo II. Foto: Liga 1

PUEDES VER: Sporting Cristal ganó 2-0 a Juan Pablo II y sigue firme en la lucha por el Torneo Clausura 2026

¿Qué dijo Michael Hoyos sobre Universitario de Deportes?

En declaraciones a la prensa, el atacante argentino, quien ingresó a los 84 minutos del partido ante el equipo de Chongoyape, destacó la importancia de conseguir un resultado positivo en su visita al Estadio Monumental de Ate, ante uno de los principales candidatos al título nacional, junto a Alianza Lima. En ese sentido, precisó que no existe margen de error para la próxima fecha.

"Es un partido lindo, importante. (Universitario) es un equipo fuerte, (está) en su cancha, con su gente; así que nada, habrá que prepararnos, descansar y enfocarnos bien para ese partido. Sabemos nuestro objetivo (campeonar), nosotros vamos partido a partido para ir hacia ello, hoy fue una linda muestra (ante Juan Pablo II), lo hicimos bien, así que hay que ir partido a partido", señaló Hoyos a su salida del estadio Alberto Gallardo.

La competencia con Hernán Barcos

En otro momento, Hoyos habló sobre la competencia que existe con Hernán Barcos por el titularato en la ofensiva celeste. El argentino destacó el buen momento que atraviesa su compatriota tras marcar su primer gol en el Torneo Clausura, sin embargo, afirmó que seguirá trabajando para ganarse un lugar en el esquema de Roberto Mosquera.

"Hernán (Barcos) lo está haciendo bien, hoy gracias a dios le tocó hacer un gol y eso es importante. Uno tiene que esperar su oportunidad y aprovechar los minutos que le pueda tocar", sostuvo.

Sporting Cristal

Cristal venció por 2-0 a Juan Pablo II.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El partido entre cremas y celestes está programado para llevarse a cabo el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 8 de la noche (hora peruana). Cabe precisar que los dirigidos por Héctor Cúper podrían llegar a este duelo con puntaje perfecto y en la cima de la tabla de posiciones si logran vencer el día de hoy a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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