¡Apareció el 'Pirata'! Hernán Barcos marcó el 1-0 ante Juan Pablo II y rompió en llanto durante el festejo

¡Apareció el 'Pirata'! Hernán Barcos abrió el marcador y puso el 1-0 en el partido entre Sporting Cristal vs Juan Pablo II College por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El experimentado delantero argentino rompió en llanto durante la celebración de su tanto con los celestes.

¿Cómo fue el gol de Hernán Barcos con Sporting Cristal?

Apenas en la primera jugada del segundo tiempo, el ex jugador de Alianza Lima se hizo presente en el marcador, tras una buena proyección por la banda derecha de su compañero Santiago González. El centro llegó a los pies del ‘Pirata’ gracias a un error de Pablo Míguez, quien no pudo interceptar bien la pelota para frustrar el gol cervecero.

La emotiva celebración de Hernán Barcos

Tras anotar su gol, el también exjugador de FC Cajamarca protagonizó una emotiva celebración en el campo de juego. Visiblemente conmovido, el argentino nacionalizado peruano se abrazó con sus compañeros de equipo y rompió en llanto mientras se acerba a celebrar con su esposa.

Hernán Barcos se emocionó hasta las lágrimas tras su gol con Sporting Cristal.

De esta forma, Barcos marcó su primer gol en el Torneo Clausura 2026 con camiseta de Sporting Cristal. Recordemos que el ‘Pirata’ también anotó para los bajopontinos el pasado 11 de julio por la Copa de la Liga Caliente 2026. En aquel partido, marcó el 1-1 ante Bentín Tacna Heroica por los octavos de final del certamen.

Su anotación forzó a que el partido se defina en la tanda de penales, donde los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera sellaron su clasificación a los cuartos de final.

Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura

Sporting Cristal volverá a jugar el próximo viernes 7 de agosto por la cuarta fecha del Torneo Clausura, donde protagonizarán el encuentro más atractivo de dicha jornada ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. El partido está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana).