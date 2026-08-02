Eryc Castillo reveló el cambio de Alianza Lima para ganar el Clausura 2026: "Lo primero que..."

Eryc Castillo fue la gran figura del triunfo de Alianza Lima tras marcar un doblete en Matute, pero más allá de los goles, el extremo ecuatoriano reveló cuál fue el principal cambio que permitió al equipo dar un salto de calidad en esta temporada y convertirse en uno de los candidatos al título del Torneo Clausura 2026.

Eryc Castillo confesó el gran cambio de Alianza Lima para salir campeón en el Torneo Clausura

Castillo explicó que el plantel trabajó desde el inicio de la pretemporada para corregir uno de los principales problemas que arrastraban del año pasado: hacerse fuertes como locales y mejorar el rendimiento defensivo.

"Desde que arrancamos el 2 o 3 de enero, lo primero que teníamos que arreglar era esa situación (ganar en Matute). Gracias a Dios se ha dado la posibilidad de reducir los goles en contra. Antes nos marcaban muchos goles. La posibilidad de atacar y de siempre tener la pelota es importante para que te ataquen menos. Ahora nos anotan menos", manifestó.

El futbolista de Alianza Lima también destacó que el nuevo enfoque táctico implementado por Pablo Guede le permitió desempeñarse más cerca del área rival, una modificación que ha sido clave para incrementar su cuota goleadora durante la temporada. El ecuatoriano reconoció que esa confianza del comando técnico ha sido determinante para atravesar uno de los mejores momentos de su carrera.

Eryc Castillo elogió al plantel de Alianza Lima por el buen presente del Torneo Clausura 2026

Finalmente, Eryc Castillo dejó en claro que su buen presente no es un mérito individual, sino el resultado del trabajo colectivo del plantel de Alianza Lima: "Es algo inexplicable y me siento muy contento. El grupo está validando estas situaciones. Estoy de cara al gol, pero es todo el equipo el que hace el esfuerzo para ponerme en esa posición. Vamos por más", concluyó el ecuatoriano, ilusionado con pelear el Torneo Clausura 2026.