Diego Romero dio rotundo calificativo sobre el juego de Cienciano: "En altura..."

Diego Romero, arquero de Universitario de Deportes, se pronunció en la previa del partido entre el cuadro crema y Cienciano del Cusco, que se llevará a cabo HOY domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura. El guardameta dio sus impresiones sobre este encuentro y no dudó en dar un rotundo calificativo sobre el estilo de juego del ‘Papá’.

¿Qué dijo Diego Romero sobre el juego de Cienciano?

En declaraciones a la prensa tras su llegada a la ciudad de Cusco, el arquero de 24 años advirtió sobre las condiciones atmosféricas de la altura que permiten dar otro efecto al balón; en ese sentido, señaló que los cusqueños optarán por los remates de larga distancia como su principal carta de triunfo.

"Claro que sí, ya sabemos que en altura le pegan de todos lados, así que, hay que estar bastante preparados para eso. Vamos acoplándonos a lo que quiere el profe, con confianza que es lo importante y sabiendo que tenemos que hacer bien las cosas", manifestó Romero mientras se dirigía a su hotel de concentración junto a la delegación crema.

Cienciano y Universitario se enfrentan hoy por la fecha 3 del Torneo Clausura.

¿Qué opina Diego Romero sobre la regla de 8 segundos para los arqueros?

Respecto al nuevo reglamento para los arqueros que establece un límite máximo de 8 segundos para retener el balón con las manos y 5 segundos para ejecutar un saque de arco, Romero opinó lo siguiente: “Hay que ajustar. Es bastante complicado porque hay que jugar más rápido, hacen que todo sea más fluido; pero bueno, si eso va a ayudar al fútbol, está perfecto”, añadió.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Universitario por el Torneo Clausura?

Cabe precisar que Cienciano y Universitario de Deportes medirán fuerzas este domingo desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Los cremas buscan su tercera victoria consecutiva para mantenerse con puntaje perfecto y trepar al liderato de la tabla de posiciones. Por su parte, los imperiales intentarán imponer su localía para obtener su primera victoria en el Clausura.