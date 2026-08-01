Universitario perdió 2-1 ante club de provincia y genera enorme preocupación en su hinchada

Universitario de Deportes tiene la obligación de conquistar todos los títulos posibles en cada una de sus competencias. Los hinchas están esperanzados con lograr el tetracampeonato de la Liga 1, pero a la par siguen el rendimiento en la Liga Femenina y la Liga 3. En ese sentido, la desilusión se apoderó de Ate luego de la derrota del equipo por 2-1 en la última fecha.

Universitario perdió 2-1 ante club de provincia y preocupa a sus hinchas

La reserva de Universitario llegaba con la obligación de conseguir un resultado positivo en la novena jornada del Grupo B de la Liga 3, donde recibió al Club Social Pariacoto. Sin embargo, el conjunto crema no logró imponer condiciones y terminó cayendo como local en un resultado que complica sus aspiraciones en el campeonato.

La 'U' volvió a evidenciar problemas en la generación de juego y, a los 30 minutos, sufrió un duro golpe cuando el defensor Joaquín Verde fue expulsado por cortar una acción manifiesta de gol como último hombre. Para empeorar el panorama, Renato Olivera aprovechó el tiro libre originado por esa falta y, con un potente remate que sorprendió a la barrera, abrió el marcador para la visita.

Universitario perdió ante Social Pariacoto por la Liga 3

Con un hombre menos, Universitario perdió el control del partido y mostró serias dificultades para enlazar jugadas de peligro. Esa fragilidad quedó reflejada a los 41 minutos, cuando Social Pariacoto amplió la ventaja tras aprovechar un grave error en la salida de la defensa merengue.

En el complemento, Piero Alva intentó cambiar el rumbo del encuentro con el ingreso del delantero Nicolás Rengifo. El hijo del 'Charapa' Rengifo respondió de inmediato y, a los 57 minutos, aprovechó un balón suelto dentro del área para descontar e ilusionar al cuadro crema. Sin embargo, el marcador no volvió a moverse pese a los intentos del conjunto local.

Con esta derrota, el cuadro estudiantil acumuló tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Liga 3, un resultado que lo aleja cada vez más de los primeros lugares del Grupo B y pone en peligro sus opciones al título.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga 3 2026

De acuerdo al formato establecido, los cuatro primeros lugares clasifican a la fase final de la Liga 3 2026, donde disputarán el título.