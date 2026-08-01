Lapadula y su tajante respuesta en la previa del duelo ante Cienciano: "Nosotros y nada más"

Gianluca Lapadula, delantero de Universitario de Deportes, se pronunció en la previa del partido ante Cienciano del Cusco por la tercera fecha del Torneo Clausura Liga 1 2026. El delantero ítalo-peruano, quien viene de marcar su primer gol con camiseta crema, dejó un contundente mensaje a pocas horas del duelo frente al Papá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre Cienciano?

A su llegada junto al plantel de Universitario al Aeropuerto Jorge Chávez, Gianluca Lapadula fue abordado por la prensa y dio sus impresiones sobre el buen momento que atraviesa el conjunto imperial, tras clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana, venciendo al vigente campeón, Lanús. No obstante, aseguró que, pese a ello, los cremas no se amilanan e irán por la victoria en calidad de visita.

"Estoy muy bien (en Universitario), feliz. (¿Qué opinas de Cienciano que viene de ganarle al último campeón de la Sudamericana?) yo me preocupo de nosotros y nada más. Estoy contento por la victoria (en la fecha pasada)", fue el mensaje de 'Lapagol' antes de abordar su vuelo con destino a Cusco.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026?

Cabe precisar que Cremas e incaicos se enfrentarán este domingo 2 de agosto por el Torneo Clausura a las 6.30 p. m. (hora peruana), en uno de los partidos más relevantes de la fecha. El juez FIFA Bruno Pérez será el encargado de impartir justicia en este compromiso, mientras que Diego Haro será el árbitro a cargo del VAR.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario llega a este duelo tras superar por 2-1 a Cusco FC en la fecha pasada. Justamente, el gol de la victoria lo marcó Gianluca Lapadula, quien se estrenó con las redes a los 92 minutos, con un potente derechazo en la media luna, imposible de atajar para el portero Pedro Díaz.

En tanto, Cienciano tuvo un traspié en la fecha 2 al perder por 2-0 frente a Juan Pablo II, sin embargo, los imperiales llegan con la moral a tope tras avanzar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, dejando en el camino el vigente campeón Lanús con un marcador global de 4-0. En el partido de vuelta, los dirigidos por Horacio Melgarejo golearon por 4-0 al cuadro granate, con dobletes de Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.