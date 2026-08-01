Universitario apunta a fichaje de argentino valorizado en 1,5 millones de euros: "Negociando"

Universitario de Deportes busca un último refuerzo en el mercado de fichajes para poder encarar de la mejor manera el Torneo Clausura y aspirar a pelear el título nacional. En ese sentido, la escuadra crema ya está negociando la llegada de un talentoso jugador argentino que ostenta una importante valorización en su pase.

Universitario apunta a fichaje de argentino valorizado en 1,5 millones de euros

La dirigencia de Universitario es consciente de que el reloj corre en su contra para concretar la incorporación de su último refuerzo en este mercado de fichajes. En los últimos días tomó fuerza la búsqueda de un reemplazante para José Carabalí en el fútbol argentino y, en ese escenario, el nombre de Ignacio Abraham apareció como el principal objetivo.

El defensor argentino, que además representa a la selección de Siria a nivel internacional, es un futbolista que cuenta con el respaldo absoluto del técnico Héctor Cúper. Por ello, la 'U' ya inició conversaciones con Banfield, club propietario de su pase, con la intención de llegar a un acuerdo en los próximos días.

Universitario busca el fichaje de Ignacion Abraham para reforzar su banda izquierda.

“Como hemos venido informando, Universitario de Deportes lleva varios días negociando por un lateral izquierdo argentino y se trata de Ignacio Abraham, de 28 años, quien actualmente pertenece a Banfield. El jugador es pedido de Héctor Cúper, lo conoce muy bien de la selección de Siria, su otra nacionalidad”, informó en su cuenta de 'X'.

Sin embargo, el principal obstáculo para cerrar pasa por el aspecto económico. De acuerdo con Peralta, Banfield pretende una cifra cercana al millón de dólares para desprenderse del jugador, un monto que en Ate consideran elevado. La directiva crema intentará reducir esas diferencias, aunque ya contempla otras alternativas.

“Sin embargo, existe una distancia importante en los números para concretar su fichaje. Banfield es dueño del pase junto con Estudiantes de Río Cuarto, por lo que la operación se encarece. La U buscará acercar posiciones en los números. Si no hay acuerdo, se activará el plan B”, complementó.

Valor de mercado de Ignacio Abraham

Ignacio Abraham es un jugador de gran pie y que viene teniendo un rendimiento en ascenso desde su llegada a Banfield. Este gran desempeño se vio reflejado en su cotización en el mercado, pues el portal internacional Transfermarkt valoró su pase en 1,5 millones de euros.