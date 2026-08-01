RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 1 de agosto: NÚMEROS GANADORES y premio mayor del último sorteo

¡Este sábado puede cambiar tu vida! La Lotería de Boyacá regresa HOY, 1 de agosto de 2026 con un nuevo sorteo que promete entregar el premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. ¿Ya compró su boleto y eligió sus números ganadores? En esta nota de Líbero podrá acceder a los resultados EN VIVO, conocer a qué hora se juega, estadísticas y todo lo que debe saber sobre este popular juego en Colombia.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados a las 10:30 p. m. (hora de Colombia), pero los números ganadores del premio mayor se dan a conocer desde las 10:40 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizar el sorteo.

Boleto de la Lotería de Boyacá para el sorteo 4635 del 1 de agosto de 2026.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 25 de julio

El último sorteo de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 25 de julio, volvió a despertar el interés de miles de jugadores que esperaban conocer al ganador del premio mayor.

Números ganadores del premio mayor: 5-6-7-2

Serie: 169

La Quinta: 9

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los sorteos más atractivos del país.

Además del premio principal, el plan de premios incluye secos de diferentes montos, aproximaciones al número ganador y otros incentivos que aumentan las posibilidades de obtener un premio. El sorteo se realiza cada sábado y cuenta con un plan total de premios que supera los 37.600 millones de pesos, distribuidos entre diversas categorías.

Secos de la Lotería de Boyacá

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

15.000 millones de pesos 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1.000 millones de pesos 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

400 millones de pesos 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

300 millones de pesos 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

100 millones de pesos 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

50 millones de pesos 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

20 millones de pesos 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

¿Dónde comprar boletos para la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse en una amplia red de canales autorizados en Colombia. Los jugadores tienen la opción de comprarlos en línea a través de las plataformas oficiales LottiRed y Loticolombia, así como en puntos de venta físicos de Baloto, Gana, Paga Todo Bogotá, JER (Boyacá y Amazonas), Codesa y Mercaloterías en Cali.

Además de máquinas LottiRed, máquinas Sipaga y con vendedores autorizados. La entidad recomienda adquirir los billetes únicamente en estos canales oficiales para garantizar su validez y la posibilidad de reclamar cualquier premio obtenido.