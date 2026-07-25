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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de julio: resultados del último sorteo 4634 y premio mayor

Revisa AQUÍ los números ganadores de la Lotería de Boyacá, porque puedes ganar el premio mayor de $15.000 millones de pesos. ¡Te deseamos mucha suerte!

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de julio.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de julio. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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La Lotería de Boyacá celebra HOY, sábado 25 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo, correspondiente al número 4634, en el que miles de colombianos estarán atentos a conocer el Premio Mayor y los demás números ganadores. Si compraste un billete para el sorteo de hoy, en esta nota podrás revisar tu número y serie.

A continuación, los números ganadores del Sinuano Noche de hoy, viernes 24 de julio de 2026.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 24 de julio: números ganadores del último sorteo de la lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de julio EN VIVO: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

13:57
25/7/2026

Bienvenidos

En esta nota de Líbero, te compartimos los resultados en vivo de la Lotería de Boyacá para hoy, sábado 25 de julio en Colombia. ¿Te convertirás en el afortunado ganador?

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados, con inicio previsto alrededor de las 10.42 p. m. (hora de Colombia). Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo a través de Canal Trece, así como por las plataformas digitales de Facebook Live y YouTube.

Resultado de Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026

El sábado 18 de julio del 2026, la Lotería de Boyacá realizó una nueva edición de su tradicional sorteo, en el que miles de participantes estuvieron atentos a la publicación del número ganador y la serie correspondiente.

  • Número ganador: 6405
  • Serie: 296
  • Premio Mayor: $15.000 millones.
Lotería de Boyacá

Resultado del último sorteo Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio.

¿Dónde comprar boletos para la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar boletos de la Lotería de Boyacá de varias maneras, tanto de forma presencial como en línea. Los billetes están disponibles en distribuidores autorizados y puntos de venta oficiales en todo Colombia. Además, pueden adquirirse a través de plataformas virtuales autorizadas como LottiRed y LotiColombia, así como en establecimientos como Baloto, Gana, Paga Todo Bogotá, JER Boyacá y Amazonas, Codesa (Cali), entre otros puntos habilitados por la entidad.

Plan de Premios Secos

  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000 (o $300.000.000 según edición)
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premios Berraquera: 4 secos de $50.000.000 cada uno
  • Premios Optimismo: 15 secos de $20.000.000 cada uno
  • Premios Valentía: 36 secos de $10.000.000 cada uno
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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