Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de julio: resultados del último sorteo 4634 y premio mayor

La Lotería de Boyacá celebra HOY, sábado 25 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo, correspondiente al número 4634, en el que miles de colombianos estarán atentos a conocer el Premio Mayor y los demás números ganadores. Si compraste un billete para el sorteo de hoy, en esta nota podrás revisar tu número y serie.

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 25 de julio EN VIVO: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO 13:57 Bienvenidos En esta nota de Líbero, te compartimos los resultados en vivo de la Lotería de Boyacá para hoy, sábado 25 de julio en Colombia. ¿Te convertirás en el afortunado ganador?

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados, con inicio previsto alrededor de las 10.42 p. m. (hora de Colombia). Los interesados pueden seguir la transmisión en vivo a través de Canal Trece, así como por las plataformas digitales de Facebook Live y YouTube.

Resultado de Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026

El sábado 18 de julio del 2026, la Lotería de Boyacá realizó una nueva edición de su tradicional sorteo, en el que miles de participantes estuvieron atentos a la publicación del número ganador y la serie correspondiente.

Número ganador: 6405

Serie: 296

Premio Mayor: $15.000 millones.

Resultado del último sorteo Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio.

¿Dónde comprar boletos para la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar boletos de la Lotería de Boyacá de varias maneras, tanto de forma presencial como en línea. Los billetes están disponibles en distribuidores autorizados y puntos de venta oficiales en todo Colombia. Además, pueden adquirirse a través de plataformas virtuales autorizadas como LottiRed y LotiColombia, así como en establecimientos como Baloto, Gana, Paga Todo Bogotá, JER Boyacá y Amazonas, Codesa (Cali), entre otros puntos habilitados por la entidad.

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