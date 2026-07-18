La Lotería de Boyacá realizará hoy, sábado 18 de julio de 2026, una nueva edición de su esperado sorteo, donde miles de colombianos tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor de 15.000 millones de pesos. Además de este atractivo incentivo, el esquema de premios incluye diversas opciones para obtener ganancias. A continuación, los resultados, el número ganador del sorteo 4633.

Plan de Premios de la Lotería de Boyacá

- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

- Premio Alegría: 400 millones de pesos

- Premio Ilusión: 300 millones de pesos

- Premio Esperanza: 100 millones de pesos

- Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno

- Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno

- Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno

¿Qué es la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá resalta por ser una de las más emblemáticas y valoradas en Colombia. Fundada en 1923, esta entidad estatal de naturaleza industrial y comercial tiene como propósito principal la generación de recursos económicos, los cuales se destinan a financiar servicios de salud y promover el bienestar de la población. Su relevancia en la sociedad colombiana radica no solo en su extensa historia, sino también en su notable contribución al desarrollo social del país.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se realiza cada sábado a las 10.42 p. m. (hora colombiana). La transmisión en vivo del sorteo del Premio Mayor se puede seguir a través de Canal Trece, así como en las plataformas oficiales de Facebook Live y Telesantiago.