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Horóscopo de HOY, domingo 16 de agosto de 2026: predicciones sobre salud, dinero y amor para todos los signos
¿Qué te deparan los astros este domingo 16 de agosto? Descubre las predicciones para tu signo en el amor, la salud y el dinero. ¡Encuentra el tuyo!
¿Quieres saber qué te tienen preparado los astros para este domingo? El horóscopo de hoy, domingo 16 de agosto de 2026, trae nuevas pistas sobre el amor, el dinero y la salud para cada signo del zodiaco. Quizá sea un buen día para tomar una decisión, escuchar a tu corazón o, simplemente, hacer una pausa y prestar atención a esas señales que últimamente no puedes ignorar.
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Desde Aries hasta Piscis, descubre qué tienen preparado los astros para ti. Consulta tu signo y conoce las predicciones para este domingo, con consejos sobre amor, dinero, bienestar y las oportunidades que podrían surgir durante el día.
Horóscopo de HOY, 16 de agosto de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco para todos los signos
ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Hoy tendrás una conversación con tu pareja y enfrentarás errores del pasado que nunca se aclararon.
- Número de suerte: 7.
TAURO: 20 ABR-20 MAY.: La persona que tanto te atrae comenzará a corresponder a tus ilusiones.
- Número de suerte: 14.
GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Olvídate de esa persona que quiere regresar a tu vida; sería un grave error.
- Número de suerte: 12.
CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: No dejes que la timidez te haga perder las oportunidades que se presentan en tu camino.
- Número de suerte: 21.
LEO: 22 JUL-22 AGO.: Hoy te darás cuenta del amor que alguien siente por ti y que no se atreve a confesártelo.
- Número de suerte: 11.
VIRGO: 23 AGO-22 SET.: Surgirá un desacuerdo familiar que pondrá tenso el ambiente. Te mostrarás paciente y tratarás de calmar los ánimos.
- Número de suerte: 2.
LIBRA: 23 SET-22 OCT.: Ten cuidado, porque puedes herir a tu pareja con comentarios que no se merece. Tranquilízate.
- Número de suerte: 4.
ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Día de decisiones y de poner en orden asuntos que venías postergando desde hace mucho tiempo.
- Número de suerte: 17.
SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Controla tu impulsividad o terminarás lamentándote de haber perdido el amor por una emoción pasajera.
- Número de suerte: 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: Los reclamos de tu pareja te harán darte cuenta de que eres tú quien tiene que poner más de su parte.
- Número de suerte: 2.
ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: Te darás cuenta de que te quejas por cosas sin importancia y de que tienes todo el amor que necesitas para ser feliz.
- Número de suerte: 6.
PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: El reencuentro con viejas amistades te ayudará a liberarte de tensiones y a olvidar experiencias poco gratas.
- Número de suerte: 10.
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