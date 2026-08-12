- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- PSG vs Aston Villa
- Real Madrid vs La Coruña
- Palmeiras vs Cerro
- Perú vs Italia
- Fichajes vóley
Horóscopo de HOY, jueves 13 de agosto de 2026, GRATIS: predicciones y números de la suerte para tu signo zodiacal
Conoce las predicciones de tu signo para este jueves 13 de agosto y descubre qué te deparan los astros en el amor, las relaciones y tu número de la suerte.
El horóscopo de hoy, jueves 13 de agosto, trae nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco en el amor y las relaciones. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y los demás signos podrán conocer qué les depara esta jornada y cuál será su número de la suerte.
PUEDES VER: Horóscopo del miércoles 12 de agosto de 2026, gratis: lee aquí las predicciones de Josie Diez Canseco
Horóscopo de HOY, 13 de agosto de 2026, GRATIS: predicciones de Josie Diez Canseco y números de la suerte
Revisa las predicciones del horóscopo de hoy en Perú y descubre las principales novedades que los astros tienen preparadas para ti. Conoce las recomendaciones para tu signo zodiacal y toma en cuenta los consejos para afrontar mejor este jueves 13 de agosto.
ARIES: 20 MAR-19 ABR.: Día de sorpresas a nivel afectivo. Te harán una declaración de amor que te emocionará.
- Número de suerte: 19.
TAURO: 20 ABR-20 MAY.: Alguien de tu pasado regresará, pero su interés por ti no despertará ninguna emoción especial.
- Número de suerte: 11.
GÉMINIS: 21 MAY-21 JUN.: Día de conflictos sentimentales que deberás afrontar con madurez. Será una jornada de decisiones difíciles, pero necesarias para salir del estancamiento.
- Número de suerte: 3.
CÁNCER: 22 JUN-21 JUL.: Estarás tan feliz que olvidarás definitivamente viejos resentimientos que te impedían perdonar. Hoy habrá posibilidades de realizar viajes que te traerán muchos beneficios.
- Número de suerte: 22.
LEO: 22 JUL-22 AGO.: Estás seguro de tus sentimientos, pero un compromiso te asusta. Ya es hora de dar ese paso importante.
- Número de suerte: 8.
VIRGO: 23 AGO-22 SET.: Alguien que siempre te trató con un cariño especial y mucha consideración te confesará sus sentimientos.
- Número de suerte: 14.
LIBRA: 23 SET-22 OCT.: Tu pareja te demostrará la solidez de su amor en momentos personales muy difíciles.
- Número de suerte: 12.
ESCORPIO: 23 OCT-22 NOV.: Surgirán desacuerdos que te enfrentarán a tu pareja. Tranquilízate, porque podrías decir cosas que realmente no sientes.
- Número de suerte: 17.
SAGITARIO: 23 NOV-22 DIC.: Las experiencias pasadas te han servido para no dejarte llevar por los demás al momento de tomar decisiones.
- Número de suerte: 6.
CAPRICORNIO: 23 DIC-21 ENE.: El verdadero amor llegará y, desde el primer momento, sabrás que es la persona que estabas esperando.
- Número de suerte: 20.
ACUARIO: 22 ENE-17 FEB.: La inseguridad ha quedado atrás y te sientes bien contigo mismo. Tu buen ánimo influirá positivamente en tu relación.
- Número de suerte: 13.
PISCIS: 18 FEB-19 MAR.: Alguien que conoces desde hace tiempo te demostrará que lo que siente por ti va más allá de la amistad.
- Número de suerte: 5.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00