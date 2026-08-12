Viajar gratis por el Perú durante un año: ¿Cómo es posible?

Recorrer el país permite descubrir nuevos paisajes, acercarse a otras costumbres y probar sabores distintos. Ya sea mediante una escapada de fin de semana o un viaje de varios días, conocer destinos nacionales también contribuye a impulsar el turismo interno y la actividad económica de las ciudades visitadas.

En ese contexto, y con motivo de su aniversario, redBus presentó Asiento Dorado, una iniciativa que entregará a cinco viajeros un pasaje de bus mensual durante un año. La propuesta busca reconocer a quienes viajan por carretera y brindarles la oportunidad de seguir descubriendo diferentes regiones del Perú.

Un pasaje gratis cada mes durante un año

Cada ganador recibirá un Pasaporte redBus, beneficio que incluye un pasaje de bus al mes durante doce meses consecutivos. Cada boleto tendrá un valor máximo de S/ 150 y podrá utilizarse para planear desde una salida corta hasta un viaje para conocer un nuevo destino o reencontrarse con familiares y amigos.

¿Cómo participar por los pasajes gratis?

No será necesario completar formularios ni realizar una inscripción adicional. Para participar, los viajeros deberán seguir estos pasos:

Descargar o abrir la aplicación oficial de redBus.

Iniciar sesión y comprar un pasaje entre el 12 y el 18 de agosto de 2026.

Revisar el boleto electrónico recibido después de la compra.

Comprobar si el e-ticket incluye la imagen del Asiento Dorado.

Asiento dorado de e-ticket.

La dinámica será válida únicamente para las compras realizadas desde la aplicación durante el periodo señalado. En total, cinco boletos electrónicos serán identificados con el Asiento Dorado y sus titulares recibirán el Pasaporte redBus.

Una oportunidad para conocer más destinos

El Perú ofrece alternativas para diferentes tipos de viajeros. Ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y Ayacucho destacan por su historia, arquitectura y riqueza cultural, mientras que destinos como Paracas, Huaraz, Tarapoto y Puno permiten disfrutar de experiencias relacionadas con la naturaleza, la aventura y las tradiciones locales.

Viajar por carretera también permite apreciar la transformación del paisaje entre la costa, la sierra y la selva. El trayecto se convierte así en parte de la experiencia y abre la posibilidad de conocer lugares que no siempre aparecen en los itinerarios turísticos más habituales.

Para quienes ya planean viajar durante agosto, esta iniciativa representa una oportunidad adicional para continuar recorriendo el país. Los detalles completos sobre la entrega y el uso del beneficio podrán consultarse en los términos y condiciones oficiales de la campaña.