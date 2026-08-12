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Jorge Abdiel Gutiérrez ya entrena con Universitario y apunta a debutar ante FC Cajamarca
El panameño tuvo su primera práctica en Campo Mar y se mostró ilusionado con aportar a Universitario en busca del tetracampeonato.
El panameño Jorge Abdiel Gutiérrez tuvo su primer entrenamiento con el plantel de Universitario en Campo Mar y quedó listo para afrontar su posible debut este domingo ante FC Cajamarca, en el Héroes de San Ramón.
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El nuevo refuerzo crema se integró rápidamente al grupo y espera tener la oportunidad de sumar sus primeros minutos en un partido clave por el Torneo Clausura. Gutiérrez llega con la ilusión de convertirse en una pieza importante para el equipo.
“Feliz de estar acá, en el más grande de Perú y tricampeón. Vengo a dejarlo todo y ayudar a conseguir el gran objetivo, que es el tetracampeonato”, sostuvo el carrilero de 27 años.
El panameño también dejó claro que busca quedarse por mucho tiempo en Universitario y aprovechar esta oportunidad para demostrar sus condiciones. Su objetivo será ganarse un lugar dentro del equipo dirigido por Héctor Cúper desde sus primeros días.
“Puedo jugar como carrilero por izquierda y también como lateral izquierdo en línea de cuatro. Conozco ambos puestos”, señaló Gutiérrez, quien ofrece una alternativa más para el sector izquierdo y espera comenzar a demostrarlo ante FC Cajamarca.
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