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Horóscopo de HOY, martes 11 de agosto de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco en salud, dinero y amor
Este martes 11 de agosto de 2026, conoce las predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo zodiacal en el amor, trabajo, dinero y otros aspectos.
¿Quieres conocer qué te deparan los astros? Revisa el horóscopo de hoy, martes 11 de agosto de 2026, y descubre las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Conoce qué dice la astrología sobre el amor, el trabajo, el dinero y las decisiones que podrías tomar durante esta jornada.
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Además, conoce el número de la suerte de tu signo zodiacal y revisa las predicciones de Josie Diez Canseco para afrontar las oportunidades, cambios y desafíos que podrían presentarse este martes 11 de agosto.
Horóscopo de HOY, 11 de agosto de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR. - 19 ABR.: Los conflictos seguirán y hoy se producirá una separación. Será breve, pero les servirá para reflexionar. Cambios en tu trabajo traerán nuevos retos que aceptarás con entusiasmo. Te animarás a aplicar tus nuevas ideas y te irá muy bien.
- Número de suerte: 4.
TAURO: 20 ABR. - 20 MAY.: Te harán una propuesta que implicará un cambio de residencia. Conversa con tu pareja y llegarán a un acuerdo. Día de oportunidades que podrías dejar pasar por falta de confianza. Busca el apoyo de gente con más experiencia y podrás enfrentar los nuevos retos con éxito.
- Número de suerte: 6.
GÉMINIS: 21 MAY. - 21 JUN.: El amor llegará y no se alejará a pesar de tu desconfianza inicial. Esta vez será la persona ideal. Has dejado muchas cosas pendientes. Hoy tendrás que organizarte muy bien para que te alcance el tiempo y puedas poner todo en orden.
- Número de suerte: 12.
CÁNCER: 22 JUN. - 21 JUL.: Hoy no tomes ninguna decisión, espera. Después te sentirás más seguro y lo resolverás con madurez. Día de reconocimientos a tu labor eficiente y responsable. Te esperan más éxitos, sigue esforzándote, valdrá la pena.
- Número de suerte: 20.
LEO: 22 JUL. - 22 AGO.: Tu pareja ya tiene claros sus sentimientos. Hoy te sorprenderá con una propuesta inesperada. Te estás esforzando por alcanzar tus metas. Empieza una etapa muy positiva para ti. Sigue luchando, tu esfuerzo no será en vano, alcanzarás lo que te propones.
- Número de suerte: 18.
VIRGO: 23 AGO. - 22 SET.: No te dejes deslumbrar por alguien agradable, pero que toma la vida con irresponsabilidad. Mantenlo a distancia. Se te presentarán muy buenas oportunidades para viajar por motivos de trabajo. No lo dudes ni un instante, será el inicio de grandes mejoras laborales y económicas.
- Número de suerte: 1.
LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Podrías prometer hasta lo imposible para después arrepentirte, no te dejes llevar por el entusiasmo. Hoy llegará una gran oportunidad que puede darte la estabilidad económica que te permita independizarte laboralmente. Arriésgate, tienes todo a tu favor para triunfar.
- Número de suerte: 2.
ESCORPIO: 23 OCT. - 22 NOV.: Día de discusiones, piensa bien antes de actuar. Cualquier palabra fuera de lugar agravaría las cosas. Tus deseos de seguir progresando te llevarán a actualizarte en temas concernientes a tu trabajo. Te servirá mucho para lograr tus objetivos.
- Número de suerte: 15.
SAGITARIO: 23 NOV. - 22 DIC.: Terminan los conflictos y empieza una etapa de armonía donde los sentimientos se consolidan. Tomarás decisiones siguiendo tu intuición y no te equivocarás. Hoy terminarás con viejos problemas para los que hasta ahora no encontrabas solución.
- Número de suerte: 21.
CAPRICORNIO: 23 DIC. - 21 ENE.: Estarás más atractivo que nunca, trata de mantener una actitud discreta y nadie podrá reprocharte nada. Aleja el pesimismo y apela a tu experiencia y capacidad. Verás que esa gestión que te parece imposible de lograr se concreta con éxito.
- Número de suerte: 9.
ACUARIO: 22 ENE. - 17 FEB.: Tienes que tener paciencia con la persona que te interesa, no trates de forzar situaciones. Es un buen día para los negocios y las sociedades. Aprovecha para llegar a acuerdos productivos, todos tus planteamientos serán aceptados.
- Número de suerte: 3.
PISCIS: 18 FEB. - 19 MAR.: Hoy un nuevo amor llegará a tu vida. Será una relación que se consolidará rápidamente. Tu situación laboral se mantendrá estable, sin mayores altibajos, aunque deberás tener cuidado con algunas personas que envidian tus progresos.
- Número de suerte: 8.
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