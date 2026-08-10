Los premios del Sinuano dependen de la cantidad de cifras acertadas en el sorteo. Estos son los pagos establecidos según el número de aciertos:

- 4 cifras: puedes ganar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.

- 3 cifras: el premio corresponde a 400 veces el monto apostado.

- 2 cifras: recibirás un premio equivalente a 50 veces la apuesta.

- 1 cifra: el pago es de 5 veces el valor apostado.