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¿La has visto en Walmart? Acusan a una mujer de utilizar a menores de edad para ROBAR más de $1,000 en una tienda de Tillmans Corner
La Policía de Mobile busca a una mujer de 32 años señalada de enviar a dos menores a robar en un Walmart de Tillmans Corner, mientras ella esperaba afuera.
La Policía de Mobile, en Estados Unidos, busca a Miketta Martin, de 32 años, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra por un presunto caso de robo organizado en tiendas minoristas. Las autoridades señalan que la mujer habría involucrado a dos menores en el hurto de mercancía valorada en más de $1,000 en un Walmart de Tillmans Corner.
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Policía de Mobile busca a mujer acusada de robo organizado en Walmart de Tillmans Corner
De acuerdo con la información difundida por FOX 10 News, el incidente ocurrió el pasado 6 de agosto en el Walmart ubicado en Tillmans Corner. Según la investigación policial, Martin habría enviado a dos menores de edad al interior del establecimiento para sustraer productos, mientras ella permanecía en el exterior de la tienda.
La Policía de Mobile sostiene que los artículos robados tenían un valor superior a los $1,000. El caso es investigado como un presunto robo organizado en tiendas minoristas, una modalidad que ha generado la atención de las autoridades en distintas zonas de Estados Unidos. La descripción proporcionada por la policía indica que Martin mide aproximadamente 1,78 metros y pesa cerca de 91 kilogramos.
¿Dónde reportar información sobre Miketta Martin?
Las autoridades de Mobile solicitan la colaboración de la comunidad para localizar a la mujer. Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a determinar su paradero puede comunicarse con la línea directa de casos de fugitivos de FOX10 al 251-208-7211.
FOX 10 News reportó que la Policía de Mobile mantiene activa la búsqueda de Martin. Por ello, las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda reconocerla o que tenga información sobre su paradero que la proporcione a las autoridades correspondientes. Cabe señalar que las acusaciones forman parte de una investigación y que la existencia de una orden de arresto no equivale a una condena judicial.
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