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Partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17: programación y cruces confirmados

Con la selección peruana, acá podrás revisar cómo están quedando los cruces confirmados de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17.

Gary Huaman
El Mundial de Vóley Sub-17 se está llevando a cabo en Chile.
El Mundial de Vóley Sub-17 se está llevando a cabo en Chile. | Foto: Mundial
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Ya se están conociendo los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 2026, instancia en la que se encuentra clasificada la selección peruana tras su victoria ante Filipinas por 3-1. En la siguiente nota, podrás revisar cuándo se jugarán estos partidos y cómo quedaron conformadas las llaves del torneo que se viene disputando en Chile.

La selección peruana de vóley clasificó a los octavos del Mundial de Vóley Sub-17.

PUEDES VER: Tabla de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17: la Bicolor clasificó y así van las posiciones

De momento, el único encuentro confirmado es el de Filipinas vs Corea del Sur. En cuanto a las Matadorcitas, estas tendrán que esperar al resultado de su partido ante China para saber a quién se enfrentarán.

Partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17

Cruces Grupo A vs. Grupo C

  • 1.° A vs. 4.° C
  • 2.° A vs. 3.° C
  • 3.° A vs. 2.° C
  • 4.° A vs. 1.° C

Cruces Grupo B vs. Grupo D

  • 1.° B vs. 4.° D
  • 2.° B vs. 3.° D
  • 3.° B vs. 2.° D
  • Filipinas (4.° B) vs. Corea del Sur (1.° D)

¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17?

Todos los partidos de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 se realizarán este miércoles 12 de agosto.

¿Dónde ver los partidos del Mundial de Vóley Sub-17?

Para quienes deseen seguir el Mundial de Vóley Sub-17 2026, Latina TV (canal 2 y 702 en HD) transmitirá todos los encuentros de la selección peruana a través de sus diversas plataformas. Además, los aficionados pueden acceder a los partidos mediante el canal de YouTube de Volleyball World.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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