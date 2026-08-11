Partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17: programación y cruces confirmados

Ya se están conociendo los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 2026, instancia en la que se encuentra clasificada la selección peruana tras su victoria ante Filipinas por 3-1. En la siguiente nota, podrás revisar cuándo se jugarán estos partidos y cómo quedaron conformadas las llaves del torneo que se viene disputando en Chile.

De momento, el único encuentro confirmado es el de Filipinas vs Corea del Sur. En cuanto a las Matadorcitas, estas tendrán que esperar al resultado de su partido ante China para saber a quién se enfrentarán.

Partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17

Cruces Grupo A vs. Grupo C

1.° A vs. 4.° C

vs. 2.° A vs. 3.° C

vs. 3.° A vs. 2.° C

vs. 4.° A vs. 1.° C

Cruces Grupo B vs. Grupo D

1.° B vs. 4.° D

vs. 2.° B vs. 3.° D

vs. 3.° B vs. 2.° D

vs. Filipinas (4.° B) vs. Corea del Sur (1.° D)

¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17?

Todos los partidos de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 se realizarán este miércoles 12 de agosto.

¿Dónde ver los partidos del Mundial de Vóley Sub-17?

Para quienes deseen seguir el Mundial de Vóley Sub-17 2026, Latina TV (canal 2 y 702 en HD) transmitirá todos los encuentros de la selección peruana a través de sus diversas plataformas. Además, los aficionados pueden acceder a los partidos mediante el canal de YouTube de Volleyball World.