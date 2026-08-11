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Partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17: programación y cruces confirmados
Con la selección peruana, acá podrás revisar cómo están quedando los cruces confirmados de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17.
Ya se están conociendo los cruces de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 2026, instancia en la que se encuentra clasificada la selección peruana tras su victoria ante Filipinas por 3-1. En la siguiente nota, podrás revisar cuándo se jugarán estos partidos y cómo quedaron conformadas las llaves del torneo que se viene disputando en Chile.
PUEDES VER: Tabla de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17: la Bicolor clasificó y así van las posiciones
De momento, el único encuentro confirmado es el de Filipinas vs Corea del Sur. En cuanto a las Matadorcitas, estas tendrán que esperar al resultado de su partido ante China para saber a quién se enfrentarán.
Partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17
Cruces Grupo A vs. Grupo C
- 1.° A vs. 4.° C
- 2.° A vs. 3.° C
- 3.° A vs. 2.° C
- 4.° A vs. 1.° C
Cruces Grupo B vs. Grupo D
- 1.° B vs. 4.° D
- 2.° B vs. 3.° D
- 3.° B vs. 2.° D
- Filipinas (4.° B) vs. Corea del Sur (1.° D)
¿Cuándo se jugarán los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17?
Todos los partidos de los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17 se realizarán este miércoles 12 de agosto.
¿Dónde ver los partidos del Mundial de Vóley Sub-17?
Para quienes deseen seguir el Mundial de Vóley Sub-17 2026, Latina TV (canal 2 y 702 en HD) transmitirá todos los encuentros de la selección peruana a través de sus diversas plataformas. Además, los aficionados pueden acceder a los partidos mediante el canal de YouTube de Volleyball World.
¡Vamos al Circo!
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