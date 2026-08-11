Se filtró por qué Piero Quispe no salió en lista contra Sporting Cristal: "Consideraban que..."

El Universitariocontra Sporting Cristal sigue dando de qué hablar, sobre todo porque la hinchada crema esperaba el debut de Piero Quispe en este encuentro. Sin embargo, la realidad fue otra, pues el volante quedó fuera de la lista de Héctor Cúper, una situación que preocupó a más de uno.

Bajo este contexto, se acaban de dar detalles sobre por qué Quispe no fue convocado para este compromiso. De acuerdo con el periodista Michael Succar, el jugador tenía muchas posibilidades de salir en lista para el encuentro contra Cristal por la fecha 4 del Clausura. Sin embargo, a último minuto se decidió que no.

"Piero Quispe tuvo chances de salir en lista frente a Cristal, pero se desestimó la opción porque consideraban que necesitaba más entrenamientos a la par del grupo”, empezó explicando el periodista durante el programa Mano a Mano

Piero Quispe puede salir en lista para el partido contra FC Cajamarca

Sin embargo, ilusionó a la hinchada crema, pues manifestó que hay posibilidades de que Quispe sea considerado para el partido contra FC Cajamarca. "Él ya se siente bien, por lo que hay grandes posibilidades de que pueda ser considerado para el partido de este fin de semana".

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

El próximo partido de Universitario será este domingo 16 de agosto, cuando visite a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana).