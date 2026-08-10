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Perú vs China EN VIVO por Mundial de Vóley Sub 17: hora y dónde ver partido
Perú enfrentará a China en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 17, este martes 11 de agosto. Las matadorcitas ya están clasificadas para octavos de final.
Perú y China se enfrentan en la última jornada del grupo B este martes 11 de agosto en San Felipe, Chile. El sexteto peruano, que es dirigido por Marcello Bencardino, ya está clasificado a octavos de final, pero buscará cerrar esta primera etapa con un triunfo ante el equipo asiático.
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Perú llega clasificado a octavos de final tras la última victoria contra Filipinas. Como se recuerda, este lunes el combinado nacional se impuso por un marcador de 3-1 y, con ello, alcanzó los 8 puntos, lo cual hace imposible que el equipo ubicado en el quinto lugar lo alcance.
Nahir Cueva con 19 puntos, Fernanda Pinto con 16 y Cielo Quispe con 10 fueron las máximas anotadoras para Perú; mientras que Sharina Lleses con 18, Caera Celis con 17 y Ellen Rayco con 12 destacaron en el equipo de Filipinas.
Contra China no será un enfrentamiento fácil, ya que la selección asiática es el actual campeón del Mundial de Voleibol Femenino Sub-17, que se coronó en la edición inaugural del torneo celebrada en agosto de 2024 en Lima, Perú.
¿Cuál es el formato del Mundial Sub 17?
El objetivo de la blanquirroja es quedar entre los cuatro mejores equipos del grupo B para clasificar a la siguiente etapa. Los 16 equipos clasificados se ordenan en una llave definitiva para jugar partidos de eliminación directa.
Perú vs China: hora del partido
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19.30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 18.30 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 17.30 horas
- México: 16.30 horas
- Estados Unidos: 18.30 horas (Miami y Nueva York) y 15.30 horas (Los Ángeles)
- España: 00.30 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Perú vs China en vivo online?
La transmisión del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino lo puedes ver mediante la señal abierta del canal 2 Latina TV. Además, también lo puedes ver por el canal de YouTube de Volleyballworld.
¡Vamos al Circo!
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