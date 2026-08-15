- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs UTC
- Chankas vs Melgar
- Universitario
- Perú vs República Checa
- Fichajes vóley
Resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 15 de agosto EN VIVO: premio mayor y números ganadores del último sorteo
Si participas en la Lotería de Boyacá de este sábado 15 de agosto, AQUÍ puedes seguir el sorteo EN VIVO, consultar estadísticas y conocer su horario.
Este sábado 15 de agosto, miles de colombianos estarán a la espera de los resultados y números ganadores de la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más importantes del país. Con un premio mayor que alcanza los 15.000 millones de pesos colombianos, la expectativa sigue creciendo. ¿Quiénes serán los afortunados?
PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del viernes 14 de agosto 2026: qué jugó y números ganadores del último sorteo
¿Qué es la Lotería de Boyacá y por qué es popular?
La Lotería de Boyacá se ha convertido en un reconocido juego de azar en Colombia, gestionado por el departamento de Boyacá. Su popularidad radica en el atractivo premio mayor, que asciende a 15.000 millones de pesos. Además, destaca por su compromiso con la salud pública, siendo una de las entidades que más recursos económicos destina a este sector en el país.
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se realiza cada sábado en Colombia, según el cronograma oficial. El sorteo de este sábado está fijado para las 10.30 p. m. (hora colombiana). Los resultados del premio mayor se revelan pocos minutos después de que comienza el sorteo.
- 1
Resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 15 de agosto EN VIVO: premio mayor y números ganadores del último sorteo
- 2
Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, sábado 15 de agosto: acertadas predicciones en el amor, salud y dinero
- 3
Las mejores FRASES para el Aniversario de Arequipa: qué mensajes compartir este 15 de agosto por sus 486 años
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00