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Resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 15 de agosto EN VIVO: premio mayor y números ganadores del último sorteo

Si participas en la Lotería de Boyacá de este sábado 15 de agosto, AQUÍ puedes seguir el sorteo EN VIVO, consultar estadísticas y conocer su horario.

Melanni Miranda
Revisa los resultados de la Lotería de Boyacá de este sábado 15 de agosto
Revisa los resultados de la Lotería de Boyacá de este sábado 15 de agosto | Composición Líbero.
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Este sábado 15 de agosto, miles de colombianos estarán a la espera de los resultados y números ganadores de la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más importantes del país. Con un premio mayor que alcanza los 15.000 millones de pesos colombianos, la expectativa sigue creciendo. ¿Quiénes serán los afortunados?

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¿Qué es la Lotería de Boyacá y por qué es popular?

La Lotería de Boyacá se ha convertido en un reconocido juego de azar en Colombia, gestionado por el departamento de Boyacá. Su popularidad radica en el atractivo premio mayor, que asciende a 15.000 millones de pesos. Además, destaca por su compromiso con la salud pública, siendo una de las entidades que más recursos económicos destina a este sector en el país.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se realiza cada sábado en Colombia, según el cronograma oficial. El sorteo de este sábado está fijado para las 10.30 p. m. (hora colombiana). Los resultados del premio mayor se revelan pocos minutos después de que comienza el sorteo.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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