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Resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 14 de agosto 2026 EN VIVO: qué jugó y números ganadores del último sorteo

Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores del sorteo Sinuano Día de hoy, en Colombia. ¿Cuál es la combinación ganadora en esta nueva edición?

Melanni Miranda
Resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 14 de agosto 2026.
Resultados del Sinuano Día de hoy, viernes 14 de agosto 2026. | Composición Líbero / Melanni Miranda.

MOMENTOS DESTACADOS

11:16

¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA?

¡Atención, usuario! El Sinuano Día se lleva a cabo alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia), siendo este el primer sorteo del día.

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El Sorteo Sinuano Día, de Colombia, tendrá una nueva edición en la que se revelarán los resultados y los números ganadores EN VIVO. En Líbero, te compartimos todos los detalles y las bolillas que podrían convertirte en el dueño de jugosos premios. ¿Serás uno de los afortunados ganadores de hoy, viernes 14 de agosto?

Sinuano Día y Noche del 13 de agosto: números ganadores y estadísticas.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 13 de agosto de 2026: qué jugó y números ganadores del último sorteo

Resultado Sinuano Día hoy

11:16
14/8/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA?

¡Atención, usuario! El Sinuano Día se lleva a cabo alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia), siendo este el primer sorteo del día.

10:11
14/8/2026

Bienvenidos

Este viernes 14 de agosto de 2026, se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados y números ganadores EN VIVO. ¿Tu apuesta será premiada?

¿Qué hacer si ganas el Sorteo Sinuano?

Si resultas ganador del Sinuano en Colombia, estos son los pasos que debes seguir para cobrar tu premio:

  • Comprobar tu boleto y validar los números ganadores en el sitio web oficial.
  • Almacenar tu boleto en un lugar seguro.
  • Elegir la forma en que deseas recibir tu premio, ya sea en efectivo o a través de una transferencia bancaria.
  • Cumplir con tus responsabilidades fiscales.
  • Evaluar opciones de inversión prudentes para asegurar un futuro financiero estable.

¿Qué es el Sorteo Sinuano Día?

El Sorteo Sinuano Día representa una lotería muy conocida en Colombia, centrada en la región de la Costa Caribe. Esta actividad abarca varios departamentos, entre ellos Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia, así como Sucre. La popularidad de este sorteo radica en su frecuencia diaria, lo que le otorga un atractivo a los participantes que buscan su suerte.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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