Feliz Día del Niño: las mejores frases e imágenes para celebrar a los más pequeños este 17 de agosto

Cada año, el Día del Niño despierta una mezcla de emociones: alegría, ternura y, sobre todo, conciencia sobre la protección y el desarrollo integral de la infancia. En 2025, esta fecha adquiere especial relevancia al celebrarse el domingo 17 de agosto, tal como corresponde al tercer domingo de agosto en Perú, una tradición compartida con varios países latinoamericanos.

PUEDES VER: Descarga AQUÍ las mejores imágenes con mensajes para compartir previo al Día del Niño 2025

Esta jornada no solo es una festividad en la que los niños reciben obsequios y protagonizan actividades lúdicas, sino también un momento para recordar que cada niño tiene derecho a crecer en un entorno seguro, afectuoso y respetuoso.

Este día tiene raíces profundamente simbólicas que se remontan al periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Inspirado por activistas, el Día del Niño ha evolucionado hasta convertirse en un llamado global por la dignidad y los derechos de los menores. Revisa a continuación las frases y mensajes más conmemorativos para la fecha.

Celebra el Día del Niño este 17 de agosto de 2025/ FOTO: Pinterest

Origen de la fecha

La celebración del Día del Niño a nivel mundial nace como reacción a las tragedias que rodearon la Primera Guerra Mundial. Eglantyne Jebb impulsó una primera declaración sobre los derechos de los niños, con el apoyo de la Cruz Roja, enfatizando la protección, la educación y el bienestar como derechos fundamentales.

En 1959, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración de los Derechos del Niño, y más adelante, en 1989, adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, cementando el marco jurídico internacional para su protección.

Aunque la fecha internacional es el 20 de noviembre, muchos países decidieron elegir otros días por motivos culturales o prácticos. En varios países como Perú y Argentina, se eligió celebrar el Día del Niño el tercer domingo de agosto, que en 2025 corresponde al 17 de agosto.

Este fin de semana se festeja el Día del Niño / FOTO: Freepik

Frases para celebrar

"Enseña a los niños, y no será necesario castigar a los hombres."

"En cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños."

"El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices."

"Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan… Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón."

"Una infancia feliz es el mejor regalo que se le puede dar a un niño."

Mensajes emotivos para celebrar a los menores del hogar / FOTO: Pinterest

Mensajes afectivos

"Hoy celebramos a los pequeños que llenan de alegría nuestras vidas, ¡Feliz Día del Niño!"

"Que la inocencia de los niños sea siempre la guía de un mundo mejor."

"Hoy los niños son los protagonistas, porque su felicidad es el tesoro más valioso."

"Cada niño es una semilla de amor, ¡que crezca en un mundo lleno de paz y armonía!"

"Los niños no solo son el futuro, son el presente lleno de amor y esperanza".

"En el corazón de cada niño, hay un tesoro de imaginación y sueños por descubrir."

Reflexiones